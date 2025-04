Storie di ambientalismo al via Italia green film festival

Italia green film festival (Igff), riconosciuto da Unesco e Parlamento Europeo per l’alto valore culturale e didattico. Oltre 600 opere provenienti da 62 Paesi del mondo arrivano nella Capitale per raccontare Storie potenti di ambientalismo, diritti umani, giustizia sociale e le . 🔗 (Adnkronos) – Si apre oggi, nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, la sesta edizione dell’(Igff), riconosciuto da Unesco e Parlamento Europeo per l’alto valore culturale e didattico. Oltre 600 opere provenienti da 62 Paesi del mondo arrivano nella Capitale per raccontarepotenti di, diritti umani, giustizia sociale e le . 🔗 Periodicodaily.com

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Morto Fulco Pratesi: pioniere dell’ambientalismo, fondò il Wwf Italia - Fulco Pratesi, fondatore del Wwf Italia, è morto oggi, 1 marzo 2025, a Roma, all'eta' di 90 anni. Ambientalista, giornalista, illustratore e politico, Pratesi era ricoverato in ospedale a Roma L'articolo Morto Fulco Pratesi: pioniere dell’ambientalismo, fondò il Wwf Italia proviene da Firenze Post. 🔗.com

Le storie di Hala e Jana: dalla Palestina all’Italia per curarsi al Sant’Orsola - Si chiamano Hala e Jana, hanno 14 e 9 anni, e arrivano dalla Striscia di Gaza. Sono giunte in Italia dopo mesi di attesa, grazie a un corridoio umanitario attivato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e alla collaborazione tra Ageop Ricerca, Croce Rossa Italiana ed enti istituzionali. Oggi... 🔗bolognatoday.it

Aspettando Il giro d'Italia a Pisa ... la bici delle storie arriva all'Edicola della legalità - La Bici delle Storie arriva all'Edicola della Legalità (Piazza Martiri della Libertà, Pisa) giovedì 27 febbraio 2025, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per la gioia di grandi e piccini! Aspettando il passaggio del Giro d'Italia da Pisa, la Bici delle Storie si tinge di rosa e dedica un altro... 🔗pisatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Storie di ambientalismo, al via Italia green film festival; Lara Colturi, niente Italia: a Milano-Cortina 2026 in gara per l’Albania; Claudia Apostolo e Ambiente Italia: il ricordo di Beppe Rovera; Cecilia Di Lieto è l’ambientalista dell’anno 2024. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Storie di ambientalismo, al via Italia green film festival - Aperta nell’Aula dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio, la sesta edizione dell’Italia Green Film Festival (Igff) ... 🔗msn.com