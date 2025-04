StoricaMente Montone 2025 viaggio nel tempo e nella spiritualità in occasione del Giubileo

occasione dell’Anno Giubilare, il Comune di Montone, StoricaMente e la parrocchia di San Gregorio Magno presentano un’edizione speciale di StoricaMente Montone 2025: un ciclo di conferenze che, da maggio a settembre, guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta della storia. 🔗 Perugiatoday.it - StoricaMente Montone 2025, viaggio nel tempo e nella spiritualità in occasione del Giubileo Indell’Anno Giubilare, il Comune die la parrocchia di San Gregorio Magno presentano un’edizione speciale di: un ciclo di conferenze che, da maggio a settembre, guiderà i partecipanti in un affascinantealla scoperta della storia. 🔗 Perugiatoday.it

