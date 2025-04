Storia di una notte e il dolore secondo Anna Foglietta | Viviamo in una società individualista

dolore che passa attraverso l'identificazione delle emozioni. Paolo Costella torna dietro la macchina da presa con Storia di una notte, arrivato al cinema, capace di "toccare temi profondi e smuovere corde delicate", come sottoscrive nelle note di regia. Il film, infatti, racconta di Piero ed Elisabetta, una volta uniti ma ora divisi: un dramma enorme ha affogato la loro famiglia. Un nucleo che non esiste più, nonostante si ritrovino a festeggiare distrattamente la Vigilia di Natale a Cortina. Quando però il figlio . 🔗 Movieplayer.it - Storia di una notte e il dolore secondo Anna Foglietta: "Viviamo in una società individualista" Il regista Paolo Costella insieme alla protagonista raccontano il film. E l'attrice spiega: "Penso al popolo di Gaza. Alcuni drammi non hanno senso. Ma parlarne può aiutare". Una nottata lunga una vita. Una di quelle in cui tutto cambia, si stravolge. In mezzo l'esplorazione del dolore che passa attraverso l'identificazione delle emozioni.

Storia di una notte, recensione: un rigoroso saggio sul dolore all'interno della famiglia - Paolo Costella dirige una pellicola che usa il più tragico degli eventi per vivisezionare le relazioni umane. Un film interessante, ma ostico perché adotta un punto di vista inusuale, che risulta a tratti incompatibile con la sua natura umana. Al cinema dal 30 aprile. Paolo Costella è uno degli sceneggiatori più importanti del nostro cinema attualmente in attività e che, anche nel momento (ormai risalente a diversi anni addietro) in cui ha deciso di dedicarsi alla regia, ha continuato a firmare copioni in grado di esplorare possibili commistioni tra i canovacci più tradizionali e sfumature ... 🔗movieplayer.it

"Storia di una notte", Foglietta: film per elaborare tabù del dolore - Roma, 24 apr. (askanews) - Un lutto non elaborato, un dolore rimosso, possono separare, allontanare, distruggere, ma c'è sempre una via di uscita. Il film di Paolo Costella "Storia di una notte", nei cinema dal 30 aprile, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, racconta proprio come una tragedia possa disgregare una famiglia unita e felice e come un ennesimo dolore possa essere invece un'occasione per riavvicinarsi. 🔗quotidiano.net

Anna Foglietta in “Storia di una notte”: «Un film per elaborare il tabù del dolore» - (askanews) – Un lutto non elaborato, un dolore rimosso, possono separare, allontanare, distruggere, ma c’è sempre una via di uscita. Il film di Paolo Costella Storia di una notte, nei cinema dal 30 aprile, con Anna Foglietta e Giuseppe Battiston, racconta proprio come una tragedia possa disgregare una famiglia unita e felice e come un ennesimo dolore possa essere invece un’occasione per riavvicinarsi. 🔗amica.it

Storia di una notte e il dolore secondo Anna Foglietta: “Viviamo in una società individualista” - Una nottata lunga una vita. Una di quelle in cui tutto cambia, si stravolge. In mezzo l'esplorazione del dolore che passa attraverso l'identificazione delle emozioni. Paolo Costella torna dietro la ma ... 🔗msn.com

La complessità dell’amore e del dolore in “Storia di una notte”: intervista a Giuseppe Battiston - Il film "Storia di una notte" di Paolo Costella, con Giuseppe Battiston e Anna Foglietta, esplora le dinamiche familiari attraverso il dolore e la crescita personale in un contesto di crisi relazional ... 🔗ecodelcinema.com

