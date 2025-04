Stop alla vendita dei biglietti ai residenti a Palermo il Cesena | Quelli acquistati saranno rimborsati

Stop da parte del Gos alla vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Palermo in vista del match di domenica 4 maggio in cui il Cesena ospiterà i rosanero al Manuzzi. alla base della decisione ci sarebbero dissidi all'interno della tifoseria siciliana. Il club bianconero in.

Empoli-Cagliari, è polemica dopo il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna: cosa è successo - È polemica a pochi giorni dalla sfida salvezza tra Empoli e Cagliari in programma domenica allo stadio Castellani della città toscana. Sono infatti al momento esclusi dalla vendita dei biglietti i residenti in Sardegna e il caso nel giro di poche ore è diventato anche politico. Questa mattina è arrivata per prima la reazione del Cagliari, che apprendeva “con sorpresa che l’Empoli ha avviato la vendita dei tagliandi” per la partita di domenica al “Carlo Castellani”, “escludendo dalla possibilità di acquisto tutti i residenti nella regione Sardegna, anche se in possesso della tessera di ... 🔗sportface.it

Monza-Como: Divieto di Vendita Biglietti per Residenti nella Provincia di Como - "Como 1907 comunica che in relazione a Monza-Como, in programma sabato 5 aprile alle ore 15:00 presso lo U-Power Stadium di Monza, il prefetto della Provincia di Monza e della Brianza ha stabilito il divieto di vendita dei biglietti di tutti i settori dello stadio ai residenti nella Provincia di... 🔗quicomo.it

Dissidi all'interno della tifoseria del Palermo, stop alla vendita dei biglietti per il settore ospiti del Manuzzi - C'è stupore a Palermo per il dietrofront che ha portato a bloccare la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Manuzzi di Cesena: i tifosi del Palermo residenti in Sicilia, salvo clamorosi colpi di scena, non potranno affollare la Curva Ferrovia per assistere al match. Si apprende da... 🔗cesenatoday.it

Stop alla vendita dei biglietti ai residenti a Palermo, il Cesena: "Quelli acquistati saranno rimborsati" - Il club bianconero "informa tutti i tifosi palermitani, che i biglietti acquistati online sul sito Vivaticket, saranno rimborsati automaticamente e l’importo corrisposto sarà restituito all’acquirente ... 🔗cesenatoday.it

Vietata la vendita di biglietti ai residenti in provincia di Milano per la sfida fra Saronno e Legnano - Sfida a porte aperte fra Saronno e Legnano ma per ragioni di sicurezza non sarà possibile acquistare i biglietti per i residenti in provincia di Milano. Sfida fra Saronno e Legnano: vietata la vendita ... 🔗primasaronno.it

Dissidi all'interno della tifoseria del Palermo, stop alla vendita dei biglietti per il settore ospiti del Manuzzi - Pare che la decisione arrivi dal ministero dell'Interno, una scelta a sorpresa visti i buoni rapporti da anni tra la tifoseria bianconera e quella palermitana ... 🔗cesenatoday.it