Stipendio medio da 700 euro valuto ogni spesa Non voglio chiedere aiuto economico ai miei figli

Brunella Bertè è anche una funzionaria della Cgil: «Io e mio marito abbiamo due figlie grandi, ma nessun genitore vorrebbe trovarsi nella condizione di chiedere un aiuto economico ai propri figli»

“Ogni cittadino può ricevere 2.700 euro al mese”: la truffa con il volto di Giorgia Meloni - Giorgia Meloni è uno dei volti preferiti dai truffatori che propongono finti investimenti sui social network. In questo caso hanno pubblicato una finta intervista in cui Meloni spiega di aver lanciato insieme al governo una piattaforma di investimenti. Non serve specificarlo ma ovviamente non c'è nulla di vero.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Indagine della Uil sulla Tari: "In Sicilia si paga il doppio del Nord-Est, a Palermo costo medio di 344 euro" - "La Tari pesa sulle famiglie siciliane e dell’intero Sud Italia più che nel resto d’Italia. Più del doppio, ad esempio, rispetto al Nord-Est. Eppure, proprio le città della nostra Isola sono tra quelle maggiormente segnate dal fenomeno cronico delle emergenze-rifiuti. Sicilia tartassata e... 🔗palermotoday.it

Butta l’hard disk con dentro 700 milioni di euro: ora James vuole comprare l’intera discarica per trovarlo - James Howell ha fretta, anche perché rischia di perdere per sempre l'hard disk visto che il comune sta valutando di chiudere il sito per costruire un impianto solare sul terreno.Continua a leggere 🔗fanpage.it

