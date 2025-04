Stipendio docenti e ATA importo maggio 2025 visibile su NoiPA

visibile su NoiPA l'importo relativo alla mensilità di maggio 2025 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno 2025.L'articolo Stipendio docenti e ATA, importo maggio 2025 visibile su NoiPA . 🔗 A scaglioni, comincia ad esseresul'relativo alla mensilità dipere ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 31 agosto o 30 giugno.L'articoloe ATA,su. 🔗 Orizzontescuola.it

