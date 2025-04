Stipendi Mattarella | Tante famiglie sotto pressione del costo della vita sempre più alto E gli aumenti per docenti e ATA non bastano a compensare inflazione e disuguaglianze crescenti

Durante un intervento a Latina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso i riflettori sulla questione salariale in Italia, definendola "una grande questione per il Paese".

Mattarella lancia l’allarme stipendi: “Le famiglie non reggono il costo della vita” - Retribuzioni in calo: i dati preoccupanti dell’Istat Nel corso della visita all’azienda Bsp Pharmaceuticals Spa di Latina, in occasione della Festa del Lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollevato un forte allarme: le famiglie italiane non riescono più a far fronte all’aumento del costo della vita.Secondo i dati appena pubblicati da Istat, le retribuzioni reali (cioè quelle corrette per tenere conto dell’inflazione) sono ancora inferiori dell’8% rispetto al 2021. 🔗dayitalianews.com

La denuncia di Mattarella per la festa del lavoro: “Stipendi inadeguati” - Il presidente della Repubblica parla da Latina: “Contrastare il caporalato”. Poi il monito per le morti nei cantieri: “Una piaga, inaccettabile ... 🔗repubblica.it