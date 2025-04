Stipendi docenti e ATA | Mattarella lancia l’allarme sul caro vita i meno pagati d’Europa

Mattarella ha richiamato l'attenzione sulla questione salariale in Italia, denunciando un quadro allarmante: le retribuzioni reali sono ancora sotto i livelli del 2008, mentre il costo della vita cresce senza tregua. Tra i settori più colpiti, spicca quello scolastico, dove gli Stipendi dei docenti e ATA non riescono a tenere .

Stipendi, Mattarella: “Tante famiglie sotto pressione del costo della vita sempre più alto”. E gli aumenti per docenti e ATA non bastano a compensare inflazione e disuguaglianze crescenti - Durante un intervento a Latina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso i riflettori sulla questione salariale in Italia, definendola “una grande questione per il Paese”. L'articolo Stipendi, Mattarella: “Tante famiglie sotto pressione del costo della vita sempre più alto”. E gli aumenti per docenti e ATA non bastano a compensare inflazione e disuguaglianze crescenti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Stipendi docenti e ATA: da 29 euro a 9 euro lordi in più nel 2025 con indennità di vacanza contrattuale. Importi provvisori, ecco perché. TABELLE - La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle dell'indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025-2027. C’è una differenza importante sul calcolo effettuato per il comparto Istruzione e Ricerca. L'articolo Stipendi docenti e ATA: da 29 euro a 9 euro lordi in più nel 2025 con indennità di vacanza contrattuale. Importi provvisori, ecco perché. TABELLE sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Stipendi docenti e ATA, Naddeo (Aran): “Affrontare le disparità retributive tra i vari comparti” - L'Aran, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, è intervenuta in audizione alla Camera dei Deputati per discutere il disegno di legge di conversione del decreto 14 marzo 2025, n. 25, che introduce disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. L'audizione si è svolta presso l'Aula della Commissione Lavoro, davanti alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro. 🔗orizzontescuola.it

