Steve Austin | Mi sono vergognato per l’incidente con il quad a WrestleMania ecco perchè è successo

WrestleManiaSteve Austin non ricorderà con piacere la sua apparizione a WrestleMania 41. Nonostante avesse un ruolo semplice – annunciare il dato ufficiale sul pubblico presente – tutti si sono concentrati sulla sua entrata disastrosa sul ring.Il “Texas Rattlesnake” ha fatto il suo ingresso a bordo di un quad, scendendo dalla rampa di WrestleMania e girando attorno al ring. Peccato che la guida del mezzo si sia rivelata troppo complicata anche per la leggenda della WWE, che ha involontariamente pigiato a tavoletta finendo dritto contro la barriera a bordo ring.La figuraccia ha completamente messo in secondo piano l’annuncio degli spettatori e ha costretto Austin a fermarsi per controllare le condizioni di un fan che sembrava essersi spaventato nell’incidente. 🔗 Zonawrestling.net - Steve Austin: “Mi sono vergognato per l’incidente con il quad a WrestleMania, ecco perchè è successo” La leggenda WWE si racconta dopo la figuraccia con il fuoristrada durante l’evento più importante dell’annoL’ingresso da dimenticare di Stone Cold anon ricorderà con piacere la sua apparizione a41. Nonostante avesse un ruolo semplice – annunciare il dato ufficiale sul pubblico presente – tutti siconcentrati sulla sua entrata disastrosa sul ring.Il “Texas Rattlesnake” ha fatto il suo ingresso a bordo di un, scendendo dalla rampa die girando attorno al ring. Peccato che la guida del mezzo si sia rivelata troppo complicata anche per la leggenda della WWE, che ha involontariamente pigiato a tavoletta finendo dritto contro la barriera a bordo ring.La figuraccia ha completamente messo in secondo piano l’annuncio degli spettatori e ha costrettoa fermarsi per controllare le condizioni di un fan che sembrava essersi spaventato nel. 🔗 Zonawrestling.net

