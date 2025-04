Stelle del lavoro Il premio per sei donne anima delle loro aziende e spinta per l’innovazione

lavoro’ e insigniti del titolo di ‘Maestri del lavoro’, nel corso di una cerimonia che si terrà presso il salone del podestà di Palazzo Re Enzo, in piazza del Nettuno a Bologna. Un’alta onorificenza che, quest’anno, ha un significato in più: sono donne tutte e sei le lavoratrici del Forlivese che riceveranno il prestigioso titolo, segno del ruolo di grande rilevanza che sempre più spesso rivestono nel mondo del lavoro.Sonia Canestrini, nei suoi 30 anni di lavoro ha prestato servizio solo in Electrolux. Uno dei suoi punti di forza è l’ottima conoscenza dell’organizzazione aziendale, capacità di ascolto, di discrezione e serietà. Monica Cavalieri, invece, lavora da Flamigni Srl da 37 anni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Stelle del lavoro. Il premio per sei donne, anima delle loro aziende e spinta per l’innovazione Sono sette i lavoratori della provincia di Forlì-Cesena che, in occasione del 1° maggio, saranno decorati con la ‘Stella al merito del’ e insigniti del titolo di ‘Maestri del’, nel corso di una cerimonia che si terrà presso il salone del podestà di Palazzo Re Enzo, in piazza del Nettuno a Bologna. Un’alta onorificenza che, quest’anno, ha un significato in più: sonotutte e sei le lavoratrici del Forlivese che riceveranno il prestigioso titolo, segno del ruolo di grande rilevanza che sempre più spesso rivestono nel mondo del.Sonia Canestrini, nei suoi 30 anni diha prestato servizio solo in Electrolux. Uno dei suoi punti di forza è l’ottima conoscenza dell’organizzazione aziendale, capacità di ascolto, di discrezione e serietà. Monica Cavalieri, invece, lavora da Flamigni Srl da 37 anni. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

