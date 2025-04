Stellantis ricavi I trim 358 mld -14% sospesa guidance causa dazi

Stellantis chiude il I trimestre con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente a causa dei minori volumi di consegne, nonché di un mix e di prezzi sfavorevoli. Alla luce delle incertezze legate ai dazi, Stellantis sospende la guidance finanziaria per il 2025. L’azienda si sta impegnando a fondo con le Autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo misure per ridurne gli impatti. Il management si sta attivando per adeguare i piani di produzione e individuare opportunità per migliorare gli approvvigionamenti. Le consegne consolidate di 1,217 milioni di unità, in calo del 9%, riflettono la minore produzione in Nord America, conseguenza del prolungamento di inattività festiva in gennaio, l’impatto della transizione del portafoglio prodotti e i minori volumi di Lcv nell’Europa allargata. 🔗 Milano, 30 apr. (askanews) –chiude il Iestre connetti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente adei minori volumi di consegne, nonché di un mix e di prezzi sfavorevoli. Alla luce delle incertezze legate aisospende lafinanziaria per il 2025. L’azienda si sta impegnando a fondo con le Autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo misure per ridurne gli impatti. Il management si sta attivando per adeguare i piani di produzione e individuare opportunità per migliorare gli approvvigionamenti. Le consegne consolidate di 1,217 milioni di unità, in calo del 9%, riflettono la minore produzione in Nord America, conseguenza del prolungamento di inattività festiva in gennaio, l’impatto della transizione del portafoglio prodotti e i minori volumi di Lcv nell’Europa allargata. 🔗 Ildenaro.it

