Stellantis ricavi I trim -14% sospesi guidance ed export Ue-Usa per dazi

Stellantis chiude il primo trimestre con ricavi netti in calo del 14% a 35,8 miliardi di euro a causa del calo delle consegne (-9% a 1,217 milioni di auto) e di un mix prodotto e prezzi sfavorevoli. Alla luce delle incertezze legate ai dazi, il gruppo ha deciso di sospendere la guidance finanziaria per il 2025, con l'obiettivo di diffonderla quando lo scenario sarà più chiaro. In calo il titolo in Borsa, -1,9% a 8,1 euro, a fronte di un -0,7% del Ftse Mib. Sempre a causa dei dazi, Stellantis ad aprile ha sospeso "temporaneamente" l'esportazione di auto dall'Europa agli Stati Uniti. Dall'Italia nel 2024 sono stati esportati circa 20mila veicoli negli Usa dei marchi Fiat (la 500e prodotta a Mirafiori), Alfa Romeo, Dodge e Maserati, ma diversi modelli sono oggi fuori produzione.

Stellantis ricavi I trim 35,8 mld (-14%), sospesa guidance causa dazi - Milano, 30 apr. (askanews) – Stellantis chiude il I trimestre con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente a causa dei minori volumi di consegne, nonché di un mix e di prezzi sfavorevoli. Alla luce delle incertezze legate ai dazi, Stellantis sospende la guidance finanziaria per il 2025. L’azienda si sta impegnando a fondo con le Autorità politiche in materia di tariffe doganali, adottando al contempo misure per ridurne gli impatti. 🔗ildenaro.it

Auto, Stellantis frena (-14% ricavi), utili a picco per Volkswagen (-41%) - Tempo di trimestrali per i primi due gruppi europeo dell’auto. E per entrambi l’avvio del nuovo anno non è stato facile 🔗ilgiornale.it

Auto, Acea: immatricolazioni Ue -1,9% nel I trim, Stellantis -14% - Roma, 24 apr. (askanews) – Le immatricolazioni auto nell’Unione europea tra gennaio e marzo sono scese dell’1,9% su base annua, con un leggero calo dello 0,2% registrato nel solo mese di marzo. Lo rende noto Acea, l’associazione europea delle case automobilistiche. In particolare Stellantis ha fatto registrare un calo del 14%, con la quota di mercato che è passata dal 18,9% dei primi tre mesi del 2024 al 16,6%. 🔗ildenaro.it

Stellantis: ricavi giù del 14% nel primo trimestre, sospesa guidance 2025 - Stellantis ha chiuso il primo trimestre 2025 con ricavi netti pari a 35,8 miliardi di euro, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo 2024, principalmente a causa dei minori volumi di consegne, non ... 🔗informazione.it

