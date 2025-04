Stefania Nobile voleva il Tso per Davide Lacerenza la paura della figlia di Wanna Marchi | il demone della droga e gli incassi della Gintoneria a rischio

della Gintoneria di Milano intorno a droga e prostituzione, Stefania Nobile non c’entra nulla: sarebbe solo colpa del «demone» che si era impossessato di Davide Lacerenza, la droga. A sostenerlo è Liborio Caraliotti, legale dei due ex fidanzati ora ai domiciliari e titolari dei due locali milanesi al centro di un’indagine per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riporta Telelombardia, la figlia di Wanna Marchi si sarebbe presentata nello studio del suo avvocato per chiedere di sottoporre l’ex compagno al trattamento sanitario obbligatorio (Tso) o affidarlo a un amministratore di sostegno. Secondo la donna, infatti, la «dipendenza dalla droga lo portava a sragionare e non avere controllo di sé». 🔗 Con il giro di affaridi Milano intorno ae prostituzione,non c’entra nulla: sarebbe solo colpa del «» che si era impossessato di, la. A sostenerlo è Liborio Caraliotti, legale dei due ex fidanzati ora ai domiciliari e titolari dei due locali milanesi al centro di un’indagine per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamentoprostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riporta Telelombardia, ladisi sarebbe presentata nello studio del suo avvocato per chiedere di sottoporre l’ex compagno al trattamento sanitario obbligatorio (Tso) o affidarlo a un amministratore di sostegno. Secondo la donna, infatti, la «dipendenza dallalo portava a sragionare e non avere controllo di sé». 🔗 Open.online

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caso Gintoneria, Stefania Nobile voleva il TSO per Davide Lacerenza: “Dipendenza pericolosa, temeva dilapidasse tutto” - La richiesta prima di sapere dell’indagine Prima ancora di sapere di essere indagata, Stefania Nobile avrebbe contattato il suo avvocato, Liborio Cataliotti, per valutare la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio (TSO) o un amministratore di sostegno a Davide Lacerenza. Secondo quanto riportato da Telelombardia, la richiesta nasceva da una forte preoccupazione per lo stato psicofisico dell’ex compagno, legato a una presunta dipendenza dalla droga. 🔗dayitalianews.com

Caso Gintoneria, l’avvocato di Stefania Nobile: “Lei mi contattò per far fare un Tso a Lacerenza” - L'avvocato di Stefania Nobile e Davide Lacerenza ha raccontato di essere stato contattato dalla figlia di Wanna Marchi, che gli avrebbe chiesto la possibilità di imporre un trattamento sanitario obbligatorio a Lacerenza per la sua dipendenza dalle droghe. Il legale ha anche smentito l'esistenza di un "tesoro" che i due indagati custodirebbero in Albania derivato, secondo gli investigatori, dalle attività illecite della Gintoneria. 🔗fanpage.it

Davide Lacerenza, parla la escort: «C'era una minorenne, ma non è la "puzzola". Stefania Nobile voleva ragazze sempre nuove» - C'erano la "puzzola", la minorenne, la "Fabulosa" tra le escort delle notti folli alla Gintoneria di Milano per le quali Davide Lacerenza è finito ai domiciliari... 🔗leggo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stefania Nobile voleva il Tso per Davide Lacerenza, la paura della figlia di Wanna Marchi: il «demone della droga» e gli incassi della Gintoneria a rischio; Caso Gintoneria, l'avvocato di Stefania Nobile: Lei mi contattò per far fare un Tso a Lacerenza; Caso Gintoneria Stefania Nobile voleva il TSO per Davide Lacerenza | Dipendenza pericolosa temeva dilapidasse tutto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Gintoneria, l’avvocato di Stefania Nobile: “Lei mi contattò per far fare un Tso a Lacerenza” - L'avvocato di Stefania Nobile e Davide Lacerenza ha raccontato di essere stato contattato dalla figlia di Wanna Marchi, che gli avrebbe chiesto la possibilità ... 🔗fanpage.it

Respinto il ricorso di Stefania Nobile (socia di Davide Lacerenza): voleva i 900mila euro sequestrati - Niente da fare per Stefania Nobile: per ora non saranno sbloccati i 900mila euro sequestrati nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede convolta assieme al suo socio alla Gintoneria Davide ... 🔗milanotoday.it

Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi arrestata per prostituzione e droga. In manette anche l'ex Davide Lacerenza. Lei intercettata: «Ci prenderanno, non dormo più» - Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, è talmente a conoscenza degli «affari sporchi» che avvengono all'interno del locale di cui è socia insieme al suo ex Davide Lacerenza da aver paura di ... 🔗msn.com