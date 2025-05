Star Wars Day 2025 Disney presenta la collezione e le novità per celebrare l’evento

Star Wars Celebration 2025, evento che ha riunito dal 18 al 20 aprile a Tokyo migliaia di appassionati della famosissima saga, il prossimo 4 maggio, come da tradizione, i fan di tutto il mondo si preparano a festeggiare lo Star Wars Day.Per accompagnare il pubblico nei festeggiamenti e rendere omaggio ai seguaci della Forza, Disney e i suoi brand partner hanno realizzato tantissimi prodotti dedicati a Star Wars e al suo immaginario senza tempo. Il vasto assortimento include giochi, articoli da collezione, videogiochi, abbigliamento e accessori per fan e collezionisti di tutte le età.Dopo le novità presentate da Funko, LEGO ha annunciato vari nuovi set da costruzione, come l’Astronave U-Wing Starfighter ribelle, lo Shuttle di comando di Kylo Ren e l’Astronave di classe Firespray di Jango Fett, parte della Ultimate Collector Series con oltre 3. 🔗 Game-experience.it - Star Wars Day 2025, Disney presenta la collezione e le novità per celebrare l’evento Dopo il grande entusiasmo dellaCelebration, evento che ha riunito dal 18 al 20 aprile a Tokyo migliaia di appassionati della famosissima saga, il prossimo 4 maggio, come da tradizione, i fan di tutto il mondo si preparano a festeggiare loDay.Per accompagnare il pubblico nei festeggiamenti e rendere omaggio ai seguaci della Forza,e i suoi brand partner hanno realizzato tantissimi prodotti dedicati ae al suo immaginario senza tempo. Il vasto assortimento include giochi, articoli da, videogiochi, abbigliamento e accessori per fan e collezionisti di tutte le età.Dopo lete da Funko, LEGO ha annunciato vari nuovi set da costruzione, come l’Astronave U-Wingfighter ribelle, lo Shuttle di comando di Kylo Ren e l’Astronave di classe Firespray di Jango Fett, parte della Ultimate Collector Series con oltre 3. 🔗 Game-experience.it

Su altri siti se ne discute

Star Wars Celebration 2025: tutti gli annunci del Day 1! - La Star Wars Celebration 2025 ha preso il via oggi a Tokyo, regalando ai fan una prima giornata ricca di annunci e sorprese. Dalle novità cinematografiche alle serie animate, passando per le nuove action figure, ecco tutto ciò che è stato svelato durante il Day 1 dell’evento.? I nuovi film di Star Wars “The Mandalorian & Grogu” Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha annunciato che The Mandalorian & Grogu sarà il primo film live-action derivato dalla serie Disney+. 🔗nerdpool.it

Star Wars Day 2025, ecco i prodotti Funko per festeggiare le celebrazioni del 4 maggio - Il 4 maggio non è solo una data qualunque: è lo Star Wars Day, una festa mondiale dedicata a una delle saghe più iconiche del cinema e della cultura pop. Per l’edizione 2025, Funko ha deciso di unirsi alle celebrazioni offrendo ai fan tutta una serie di prodotti esclusivi pensati per omaggiare l’universo di Guerre Stellari e rendere ancora più speciale questa giornata. Funko ha quindi annunciato di aver lanciato una nuova collezione che include i Bitty Pop!, miniature dei personaggi più amati, ideali per chi ama il collezionismo in formato micro. 🔗game-experience.it

Star Wars Day 2025, Disney presenta la collezione e le novità per celebrare l’evento - Dopo il grande entusiasmo della Star Wars Celebration 2025, evento che ha riunito dal 18 al 20 aprile a Tokyo migliaia di appassionati della famosissima saga, il prossimo 4 maggio, come da tradizione, i fan di tutto il mondo si preparano a festeggiare lo Star Wars Day. Per accompagnare il pubblico nei festeggiamenti e rendere omaggio ai seguaci della Forza, Disney e i suoi brand partner hanno realizzato tantissimi prodotti dedicati a Star Wars e al suo immaginario senza tempo. 🔗game-experience.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Star Wars Day 2025: libri, action figure e oggetti da collezione per celebrare la saga; Star Wars Day. Il 4 maggio festa in piazza; Lucca: Star Wars Day 4 MAGGIO 2025; Star Wars Day 2025 da Fao Schwarz con giochi e quiz a tema. 🔗Ne parlano su altre fonti

Star Wars Day 2025: libri, action figure e oggetti da collezione per celebrare la saga - Il 4 maggio si celebrerà l'atteso Star Wars Day 2025 e i fan potranno acquistare per l'occasione un vasto assortimento di prodotti ispirati alla saga. Le proposte includono giochi, articoli da collezi ... 🔗msn.com

Star Wars Day 2025 – May the 4th Be With You! - Star Wars Day 2025 in Italia Star Wars day 2025: Domenica prossima, per tutti gli appassionati di Star Wars, si ... 🔗guerrestellari.net

LEGO® Star Wars™ Day: 3 regali, sconti esclusivi, 10 nuovi set da collezione e tanti vantaggi per i SOCI! - Dal 1° al 5° maggio LEGO vi regala 3 premi esclusivi con gli acquisti a tema Star Wars, e occhio che ci sono ben 10 nuovi set in arrivo! 🔗smartworld.it