Star Wars | Ahsoka riprese dal 28 aprile e aggiornamenti cast Hayden e Rory

Attualmente, le riprese della seconda stagione di Star Wars: Ahsoka sono in corso, come confermato da un recente post di Rosario Dawson sul suo account Instagram. L'immagine catturata dal set ritrae la silhouette dell'attrice mentre si dirige verso il luogo delle riprese, evidenziando i caratteristici tratti del personaggio, tra cui i distintivi lekku.

