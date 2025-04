Star Event e mercato straordinario in centro a Pisa | le modifiche al traffico

centro di Pisa sarà interessato da due appuntamenti che comporteranno modifiche temporanee alla viabilità.Sabato 3 maggio si svolgerà l’Evento 'Star Event 2025', organizzato da Ascom Servizi Pisa. La manifestazione prevede una parata di figuranti in. 🔗 Pisatoday.it - Star Event e mercato straordinario in centro a Pisa: le modifiche al traffico Nel fine settimana del 3 e 4 maggio, ildisarà interessato da due appuntamenti che comporterannotemporanee alla viabilità.Sabato 3 maggio si svolgerà l’o '2025', organizzato da Ascom Servizi. La manifestazione prevede una parata di figuranti in. 🔗 Pisatoday.it

Bagno di folla a Tirrenia per il nuovo mercato straordinario - Tirrenia, 31 marzo 2025 – Un vero e proprio pienone per una giornata all'insegna dello shopping e del divertimento in occasione del mercato straordinario di Tirrenia di domenica 30 marzo organizzato da Fiva Confcommercio Pisa. “Siamo estremamente soddisfatti perché il mercato è andato benissimo, gli operatori hanno venduto, e le persone hanno risposto in massa al nostro evento. Complice la bella giornata e il clima finalmente primaverile ambulanti e commercianti non possono che essere soddisfatti" le parole piene di entusiasmo del presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. 🔗lanazione.it

Euronext STAR Conference: 2.900 incontri per potenziare il mercato dei capitali italiani - Si svolgerà da domani e per tre giorni, presso la sede di Borsa Italia, la ventiquattresima edizione della Euronext STAR Conference, l'appuntamento annuale per le 67 società quotate su Euronext STAR Milan, che hanno una capitalizzazione di mercato complessiva di circa 42,9 miliardi, operando in 10 settori diversi, tra cui Industriale, Health Care, Finanziario, Utilities, Real Estate e Telecomunicazioni. 🔗quotidiano.net

'Star Event', il mondo di Star Wars torna a popolare il centro di Pisa - Torna a Pisa l'evento imperdibile per tutti gli appassionati del mondo Star Wars. 'Star Event' è l'iniziativa dedicata alla leggendaria saga ideata da George Lucas che regalerà un fine settimana di divertimento ed emozioni e che per la IX edizione si arricchisce di nuove attrazioni e appuntamenti... 🔗pisatoday.it

MERCATO STRAORDINARIO A SIENA: LA GIUNTA COMUNALE MODIFICA LE DATE - Su proposta dell’assessore al Turismo, Commercio e Attività Produttive, Vanna Giunti, è stata posticipata la data inaugurale dell’evento. Il mercato straordinario si terrà domenica 11 maggio 2025, ... 🔗oksiena.it