Stanchezza problema mentale infortuni | l’Inter vuole ritrovare se stessa

l'Inter sta vivendo la fase più delicata di questa stagione. In un momento nel quale si stanno profilando gli impegni più importanti per l'esito dell'annata, i nerazzurri devono ritrovare se stessi.MOMENTO DELICATO – l'Inter non vuole trasformare la settimana più importante della sua stagione in 7 giorni di fallimento. I nerazzurri, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Milan per 0-3 e quella in Serie A contro la Roma per 0-1, sono chiamati alla difficile trasferta del Montjuic contro il Barcellona. La sfida, valida per l'andata delle semifinali di Champions League, dirà moltissimo delle ambizioni future dei meneghini nella competizione. Non uscire dalla Catalogna con le ossa rotte darebbe quella spinta necessaria per continuare a credere nel sogno europeo, in un momento nel quale lo scudetto si è allontanato sensibilmente.

