Stagione finita per entrambi | doppia tegola nella corsa Champions

Rush finale di campionato. Tutto ancora perfettamente in ballo, dalla salvezza allo scudetto passando per le posizioni europee. Per non retrocedere in B è una lotta a tre per un posto: Lecce, Venezia ed Empoli sono molto vicine e proveranno a centrare una complicata permanenza in Serie A. Per il Monza, ormai, si attende solo la matematica che potrebbe arrivare proprio nel weekend prossimo. In cima il duello è aperto tra Napoli e Inter, con gli azzurri adesso nettamente avanti: hanno tre punti di vantaggio e un calendario decisamente abbordabile, oltre ovviamente a non avere altri impegni in mezzo. L'impressione è che ai nerazzurri servirà quasi un miracolo, stando attenta a non perdere tutto anche in semifinale col Barcellona.

Doppia tegola UFFICIALE, la stagione è finita: Inter, salta la Champions - Arrivano cattive notizie dopo gli impegni per le nazionali. Una doppia tegola davvero pesante, per un calciatore la stagione è finita Una pausa per le nazionali davvero nefasta per la capolista, che perde due calciatori importanti per le prossime partite e ovviamente anche per Inter-Bayern Monaco di Champions League. Doppia tegola UFFICIALE, la stagione è finita: Inter, salta la Champions (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore - (Adnkronos) – Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Conte dovrà fare a meno del centrale di sicuro per le prossime tre partite contro […] L'articolo Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Infortunio Kai Havertz, le condizioni dell’attaccante dell’Arsenal: stagione finita per lui? - Infortunio Kai Havertz, le condizioni dell’attaccante tedesco dell’Arsenal, fattosi male a Dubai durante il ritiro invernale dei Gunners In casa Arsenal si devono fare i conti con l’infortunio di Kai Havertz: l’attaccante tedesco dei Gunners è finito ai box durante il ritiro invernale a Dubai, dove ha riportato la rottura del tendine del ginocchio. Come […] 🔗calcionews24.com

Supercross 2025, stagione finita per Levi Kitchen e Cameron McAdoo - Per entrambi, comunque, l’esito dei rispettivi infortuni è lo stesso: stagione Supercross finita. McAdoo, dopo aver sofferto nei primi due Round della stagione, ha scelto di operarsi al ... 🔗msn.com

Torino e Fantacalcio, stagione finita per Belotti e Pobega? - Rischio stagione finita per Belotti e Pobega: questa è la doppia possibile tegola per il tecnico granata nelle ultime giornate di campionato. Infortuni Belotti e Pobega: le loro condizioni Belotti ha ... 🔗fantacalcio.it

Inter, doppio grave infortunio: saltano la Champions - La squadra di Simone Inzaghi sta cercando di conquistare entrambi gli obiettivi ... per un calciatore la stagione è finita A far i conti con una doppia tegola davvero pesante è il club tedesco ... 🔗informazione.it