Stagione da incorniciare per la Gioventù Calcio di San Severo

Stagione da incorniciare per il settore giovanile della Asd Gioventu Calcio San Severo. La società del presidente De Lallo in campo ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati ad inizio Stagione ed è andata anche oltre. L'Under 17 allenata da mr Gianluca Cassone, nella 1a fase ha vinto. 🔗 Foggiatoday.it - Stagione da incorniciare per la Gioventù Calcio di San Severo Un'altradaper il settore giovanile della Asd GioventuSan. La società del presidente De Lallo in campo ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati ad inizioed è andata anche oltre. L'Under 17 allenata da mr Gianluca Cassone, nella 1a fase ha vinto. 🔗 Foggiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Ritiro Hummels: il difensore dirà addio al calcio giocato a fine stagione! Ecco l’annuncio sui social – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Ritiro Hummels: il difensore della Roma dirà addio al calcio giocato al termine della stagione! Ecco l’annuncio sui social – VIDEO Mats Hummels ha annunciato che dirà addio al calcio giocato al termine della stagione. Il difensore tedesco della Roma e accostato più volte in passato al calciomercato Juve con un video sui social ha infatti annunciato che a fine stagione appenderà gli scarpini al chiodo. 🔗juventusnews24.com

Calcio, nuovo infortunio muscolare: è il numero 36 per la squadra in questa stagione - Ultimo aggiornamento 10 Febbraio 2025 0:12 di Giancarlo Spinazzola Calcio, ecco un nuovo infortunio muscolare: ora è davvero un dramma per l’allenatore, sono 36 ko Gli infortuni, nel mondo del calcio, sono spesso frequenti. Diversi i calciatori che nel corso della carriera devono fronteggiare questo tipo di problemi, più o meno gravi che possono condizionare anche la carriera di un calciatore. Uno degli esempi più lampanti e recenti è quello di Gianluca Scamacca: il centravanti romano era rientrato da pochissimo in campo dopo un lungo infortunio e nuovamente finito ko, con la sua stagione ... 🔗rompipallone.it

Stagione da incorniciare. Il piccolo Tibet ha festeggiato i campioni dello sci - È stata una festa in piena regola, quella che ha animato la serata livignasca in occasione dei Livigno Team Awards, uno speciale appuntamento dedicato agli atleti e alle atlete che hanno portato in alto il nome della località in questa straordinaria stagione, piena di successi. Maurizio Bormolini, Flora Tabanelli, Miro Tabanelli, Jole Galli, Michela Moioli e molti altri: una squadra di altissimo livello che ha reso indimenticabile l’inverno appena concluso. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Stagione da incorniciare per la Gioventù Calcio di San Severo; La Gioventù Sarroch trionfa, Falco: «Onore a La Salle e Accademia Sulcitana, abbiamo fatto la differenza negli scontri diretti; Misitano e Coletta sempre più in alto: una stagione da incorniciare in Primavera; Gioventù Sarroch bella e spietata: doppietta per Recano, l'Audax sventola bandiera bianca; l'Acc Sulcitana batte la Matzaccarese a domicilio. 🔗Approfondimenti da altre fonti