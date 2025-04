Stadio Partenio Petracca | Serve un progetto immediatamente cantierabile per garantire la Serie B ad Avellino

Petracca ha espresso la sua posizione sulla situazione dello Stadio Partenio, sottolineando l'urgenza di un progetto che possa garantire la Serie B ad Avellino. La priorità è quella di presentare un piano esecutivo che possa essere messo subito in pratica per. 🔗 Avellinotoday.it - Stadio Partenio, Petracca: “Serve un progetto immediatamente cantierabile per garantire la Serie B ad Avellino” Il consigliere regionale Maurizioha espresso la sua posizione sulla situazione dello, sottolineando l'urgenza di unche possalaB ad. La priorità è quella di presentare un piano esecutivo che possa essere messo subito in pratica per. 🔗 Avellinotoday.it

Stadio, gli esperti della sicurezza: "La Coppa Italia una festa, ma serve con urgenza il nuovo impianto" - "Tutto molto bello, ma la serata di Coppa ha rappresentato l'ennesimo segnale dell'esigenza sempre più urgente di accelerare sulla costruzione del nuovo stadio". A dirlo non è un tifoso qualunque e nemmeno un politico locale. Massimo Affronte al Romeo Neri c'era e la partita l'ha vista... 🔗riminitoday.it

Maxischermo allo Stadio Partenio per Sorrento-Avellino: arriva il via libera - Dopo giorni di incertezza e una corsa contro il tempo, il Comune di Avellino ha incassato l’atteso via libera per l’installazione del maxischermo allo stadio Partenio Lombardi, in occasione della sfida di campionato tra Sorrento e Avellino. A confermarlo è la sindaca Laura Nargi, al termine del... 🔗avellinotoday.it

Regione Campania, 1,5 milioni per lo Stadio Partenio-Lombardi: De Luca conferma l'impegno - Il Consigliere Regionale Enzo Alaia ha incontrato stamani il Governatore Vincenzo De Luca che, su esplicita richiesta dell’esponente di Italia Viva, ha confermato l’impegno della Regione Campania a stanziare un contributo di 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento dello Stadio... 🔗avellinotoday.it

