Spazionapoli.it - Stadio Maradona, non solo il terzo anello: spunta una super novità tra De Laurentiis e Manfredi

Losi appresta a vivere importanti, che non riguarderannoil: le ultimissime che coinvolgono Aurelio Dee il SindacoGiornata importante quella che si appresta a vivere il Napoli oggi nell’ambito del tema. Il Comune di Napoli, come riferito dal Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe avvisare questa mattina la società sulle valutazioni tecniche legate alla riapertura del. Facile che il contatto avvenga telefonicamente, non serviranno infatti Pec o email formali.Un passo in avanti importante verso la riapertura degli 8mila posti chiusi ormai 21 anni fa, a causa delle vibrazioni generate dal saltellamento dei tifosi, che produceva oscillazioni tali da generare disagi agli edifici circostanti allo. In casa contro il Genoa non si rivedrà lo spicchio dell’impianto riaperto, ma l’assessore Edoardo Cosenza ha spiegato che non si tratta di un fenomeno pericoloso, ma fastidioso. 🔗 Spazionapoli.it