Stadio Maradona la svolta è vicina | Manfredi e De Laurentiis lavorano al progetto per il terzo anello

NAPOLI – Piazza del Plebiscito trasformata in un teatro a cielo aperto per la danza, ma i riflettori sono anche puntati sul futuro dello Stadio Maradona. Il sindaco Gaetano Manfredi rompe gli indugi e conferma un dialogo costante con Aurelio De Laurentiis: al centro, lo studio tecnico per la riapertura del terzo anello dell'impianto di Fuorigrotta, un'idea portata avanti insieme all'assessore Edoardo Cosenza.«Lo studio è un grande lavoro, sarà completato entro il 30 aprile – ha spiegato Manfredi – e lo trasmetterò al presidente De Laurentiis con cui sono in contatto. I risultati sono buoni, i presupposti per riaprire il terzo anello ci sono, ne discuteremo insieme».terzo anello riaperto e restyling dello StadioRiaprire il terzo anello significherebbe poter avviare i lavori di ristrutturazione del resto dell'impianto senza ridurre drasticamente la capienza durante il campionato, con vantaggi concreti per il club: incassi garantiti e una platea più ampia di tifosi presenti.

