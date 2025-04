Stadio Flaminio ora è ufficiale | no del Comune al progetto della Roma Nuoto Attesa per una mossa di Lotito

progetto della Roma Nuoto per la riqualificazione. 🔗 Con 23 voti favorevoli e uno astenuto, l`Assemblea capitolina ha bocciato definitivamente ilper la riqualificazione. 🔗 Calciomercato.com

Stadio Flaminio, cinquantamila posti ed oltre 400 milioni d’investimenti: il progetto di Lotito - Cinque settori in grado di accogliere fino a 50mila e 500 tifosi. Quella è la capienza che, Claudio Lotito, immagina per il futuro stadio Flaminio. Il presidente della Lazio che lo scorso giugno aveva annunciato il proprio interessamento all'impianto progettato da Nervi, ha consegnato il piano... 🔗romatoday.it

Stadio della Lazio, ci siamo: presentato il piano economico per il Flaminio - Lo scorso 6 marzo il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha depositato il piano economico finanziario per la riqualificazione dello stadio Flaminio: ecco cosa prevede il progetto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Giunta Gualtieri boccia il progetto della Roma Nuoto per lo stadio Flaminio - AGI - "Con una delibera votata all'unanimità dalla Giunta, Roma Capitale ha approvato il mancato riconoscimento del pubblico interesse per il progetto di fattibilità sullo Stadio Flaminio presentato da Costruzioni Civili e Commerciali S.p.A., in qualità di mandataria del R.T.I. costituito con la Rubner Holzbau S.r.l. e la S.S.D. Roma Nuoto a.r.l. Tra le considerazioni a fondamento della delibera di Giunta si legge: “La proposta non restituisce alla città la funzione primaria per la quale la struttura è stata progettata, quella di Stadio; non valorizza la vocazione di ‘grande impianto ... 🔗agi.it

Stadio Flaminio, ora è ufficiale: no del Comune al progetto della Roma Nuoto. Attesa per una mossa di Lotito - Con 23 voti favorevoli e uno astenuto, l`Assemblea capitolina ha bocciato definitivamente il progetto della Roma Nuoto per la riqualificazione del Flaminio. Il parere. 🔗calciomercato.com

Sullo stadio Flaminio bocciata la Roma Nuoto, il no spalanca le porte alla Lazio di Lotito - L'Assemblea capitolina ha approvato la delibera di giunta che nega l'interesse alla riqualificazione dello Stadio Flaminio proposta dalla società Roma ... 🔗fanpage.it

Bocciato lo stadio Flaminio, il Comune dice no al progetto Roma Nuoto e si apre il futuro della Lazio - Il Comune di Roma respinge il progetto di recupero della Costruzioni Civili e Commerciali spa con Roma Nuoto per lo stadio Flaminio, mentre cresce il dibattito su una possibile candidatura della Lazio ... 🔗gaeta.it