Stacy Davis | il trascinatore della Benedetto nel basket italiano

"Un pivot bonsai". Così si diceva di lui al suo arrivo, e poco altro, tra qualche perplessità. D'altronde, dopo un biennio o quasi in Giappone, di Davis era difficile anche solo reperire video o giocate degne del loro nome, in un campionato, quello del sol levante, che non sempre si può definire come competitivo o allenante. Oggi invece di Stacy, a Cento e in generale nella geografia del basket italiano, si conoscono a memoria le caratteristiche, fisiche e tecniche, e si sa del prepotente impatto che il lungo di San Diego ha avuto alla sua prima stagione in Italia. Se ci fosse da scegliere il giocatore copertina della salvezza della Benedetto, lui sarebbe la figura perfetta: trascinatore, leader, grande lavoratore e anche uomo-spogliatoio, con quel sorrisone che contagia e ha contagiato il mondo biancorosso, dentro e fuori dalla Baltur Arena.

