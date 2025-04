Squash Europei a squadre 2025 | l’Italia femminile supera la Norvegia battuti gli uomini

Europei a squadre 2025 di Squash: l'Italia è in gara sia con gli uomini che con le donne in Seconda Divisione. Nel settore maschile l'Italia è inserita nella Pool B, con Paesi Bassi, Polonia e Norvegia, mentre nel comparto femminile le azzurre gioca nella Pool A, con Paesi Bassi, Norvegia e Romania.Nella prima giornata di gare sono andati in scena i primi due turni della prima fase a gironi: una vittoria ed una sconfitta per l'Italia femminile, che prima cede di misura ai Paesi Bassi, ma poi si riscatta prontamente, superando, sempre per 2-1, la Norvegia. Domani le azzurre nell'ultimo incontro del raggruppamento sfideranno la Romania per centrare la permanenza in Seconda Divisione ed andarsi a giocare le semifinali che valgono la promozione.

