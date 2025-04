Squalifica Yildiz pugno duro da parte della Juve | in arrivo per il turco una multa proporzionale al suo ingaggio La cifra

Squalifica Yildiz, pugno duro da parte della Juve: in arrivo per il turco una multa proporzionale al suo ingaggio dopo quanto successo col MonzaNon solo le due giornate di Squalifica, l’ingenuità commessa da Kenan Yildiz a una manciata di secondi dalla fine del primo tempo della sfida tra Monza e Juve dovrebbe costare al turco anche una multa da parte del club.I bianconeri infatti applicheranno il regolamento interno: il classe 2005 riceverà una multa che, ricorda questa mattina Tuttosport, sarà ovviamente proporzionale all’ingaggio da 1,8 milioni di euro a stagione (vale a dire circa 40mila euro). .com 🔗 Juventusnews24.com - Squalifica Yildiz, pugno duro da parte della Juve: in arrivo per il turco una multa proporzionale al suo ingaggio. La cifra da: inper ilunaal suodopo quanto successo col MonzaNon solo le due giornate di, l’ingenuità commessa da Kenana una manciata di secondi dalla fine del primo temposfida tra Monza edovrebbe costare alanche unadadel club.I bianconeri infatti applicheranno il regolamento interno: il classe 2005 riceverà unache, ricorda questa mattina Tuttosport, sarà ovviamenteall’da 1,8 milioni di euro a stagione (vale a dire circa 40mila euro). .com 🔗 Juventusnews24.com

