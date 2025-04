Spuntano nuove strisce blu sul lungomare nord nel tratto finora escluso dal parcheggio a pagamento

Spuntano nuove strisce blu sulla riviera nord, nel tratto finora escluso dal parcheggio a pagamento, e dunque quello che da piazza Primo Maggio arriva fino alla Madonnina. Cittadini sorpresi, nella giornata di mercoledì 30 aprile, nel notare l'ultima novità apportata sul lungomare a poche. 🔗 Ilpescara.it - Spuntano nuove strisce blu sul lungomare nord, nel tratto finora escluso dal parcheggio a pagamento blu sulla riviera, neldal, e dunque quello che da piazza Primo Maggio arriva fino alla Madonnina. Cittadini sorpresi, nella giornata di mercoledì 30 aprile, nel notare l'ultima novità apportata sula poche. 🔗 Ilpescara.it

Su altri siti se ne discute

A Monza arrivano nuove strisce blu: ecco dove bisognerà pagare il parcheggio dal 31 marzo - A Monza aumentano le strisce blu. Come confermato la scorsa settimana in consiglio comunale, la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto prosegue il progetto di ampliamento dei parcheggi a pagamento in città. Dopo le zone del centro e della stazione, dal prossimo 31 marzo saranno introdotti... 🔗monzatoday.it

Ancora parcheggi a pagamento a Monza: quando e dove arrivano nuove strisce blu in città - Nuovi parcheggi a pagamento a Monza. E altre strisce blu in arrivo. Dal 3 giugno entrerà ufficialmente in vigore la Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica Villa Reale (ZPRU 5), e verrà dunque completato il piano di regolamentazione della sosta. Dopo l’introduzione delle prime strisce blu in... 🔗monzatoday.it

A Monza arrivano nuove strisce blu: ecco dove bisognerà pagare il parcheggio dal 31 marzo - A Monza aumentano le strisce blu. Come confermato la scorsa settimana in consiglio comunale, la giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto prosegue il progetto di ampliamento dei parcheggi a pagamento in città. Dopo le zone del centro e della stazione, dal prossimo 31 marzo saranno introdotti... 🔗monzatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Spuntano nuove strisce blu sul lungomare nord, nel tratto finora escluso dal parcheggio a pagamento; Spuntano nuove strisce blu sul lungomare nord, nel tratto finora escluso dal parcheggio a pagamento; Anello ferroviario: piazza Sant'Oliva accoglierà le auto dopo 10 anni, spuntano le strisce blu CLICCA PER IL VIDEO; Parcheggi, stalli blu e aumenti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Stop all’allargamento delle strisce blu nelle periferie”. Siculella raccoglie 1000 firme e lancia la petizione online - LECCE - Oltre mille firme in poche ore, la petizione contro le strisce blu a Lecce ora anche online. “In meno di 8 ore di banchetti abbiamo raccolto circa ... 🔗corrieresalentino.it

Dalle strisce blu al lavaggio strade. I “dazi“ di Monza - Crippa Una bella divisa lustra, strumentazione modernissima da novelli Robocop, un blocchetto delle multe che non è più di ... 🔗msn.com

Anello ferroviario: piazza Sant’Oliva accoglierà le auto dopo 10 anni, spuntano le strisce blu CLICCA PER IL VIDEO - Il ritocco finale è stato apportato con la posa del nuovo asfalto. E nemmeno il tempo di far raffreddare la pece che sulla sede stradale sono spuntate le strisce blu. Diciotto stalli a pagamento, ... 🔗ilsicilia.it