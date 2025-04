Spotify cresce ma il famigerato piano super premium arriva nell’anno del mai

piano avanzato con audio lossless e contenuti esclusivi promesso da Spotify non c’è ancora traccia. 🔗 Dday.it - Spotify cresce, ma il famigerato piano "super premium" arriva nell’anno del mai Nonostante i forti risultati nel primo trimestre dell’anno, delavanzato con audio lossless e contenuti esclusivi promesso danon c’è ancora traccia. 🔗 Dday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Spotify vuole lanciare "Music Pro", un nuovo piano per gli appassionati di musica: ecco cosa c'è da sapere - Il nuovo piano di Spotify potrebbe debuttare entro la fine del 2025. Dall'audio di alta qualità all'accesso esclusivo ai biglietti per i concerti: ecco tutte le novità 🔗ilgiornale.it

Spotify prepara il suo piano con audio Hi-Fi e altri vantaggi - Il tanto chiacchierato abbonamento con qualità audio migliorata di Spotify potrebbe chiamarsi "Music Pro". Ecco tutti i dettagli L'articolo Spotify prepara il suo piano con audio Hi-Fi e altri vantaggi proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Spotify potrebbe aumentare a giugno: quota 11,99 euro al mese per il piano individuale - Fonti vicine a Spotify avrebbero spifferato l’aumento di 1 euro in arrivo quest’estate anche per il mercato europeo. C’è l’adeguamento all’inflazione, ma sono anche le major musicali a spingere per far salire il valore del prodotto... Leggi tutto 🔗dday.it

Su questo argomento da altre fonti

Spotify cresce, ma il famigerato piano “super premium” arriva nell’anno del mai. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spotify non metterà la pubblicità nel piano Premium, c’è la conferma - Sono bufale o informazioni sbagliate quelle che girano in merito all’ingresso della pubblicità nel piano d’abbonamento Premium di Spotify. L’azienda stessa è stata talmente colpita dalla fake news che ... 🔗igizmo.it