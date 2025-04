Sport giovani e digitale | in Fondazione arriva Filippo Galli

Filippo Galli, ex calciatore professionista, allenatore di calcio professionista (Figc) e dirigente Sportivo (Figc), autore di "Un pallone tra le stelle" e "Il mio calcio eretico. Dai trionfi con il Milan al lavoro con i giovani", arriva a Piacenza: lunedì 12 maggio alle ore 21, all’Auditorium. 🔗 Ilpiacenza.it - Sport, giovani e digitale: in Fondazione arriva Filippo Galli , ex calciatore professionista, allenatore di calcio professionista (Figc) e dirigenteivo (Figc), autore di "Un pallone tra le stelle" e "Il mio calcio eretico. Dai trionfi con il Milan al lavoro con i",a Piacenza: lunedì 12 maggio alle ore 21, all’Auditorium. 🔗 Ilpiacenza.it

A poco meno di un anno da Milano Cortina 2026, la mostra di Fondazione Bracco propone 20 ritratti di grandi donne di sport italiane. Mentre una ricerca sulla rappresentazione del femminile a Parigi 2024 ci invita a fare (ancora) meglio - Da Martina Caironi, plurimedagliata paralimpica nel salto in lungo e nei 100 metri, a Silvia Salis, campionessa di lancio del martello e Vicepresidente Vicaria del Coni. Da Diana Bianchedi, ex schermitrice due volte oro olimpico, alla giovane campionessa paralimpica di sci Martina Vozza con la sua guida Ylenia Sabidussi. Sono alcune delle 20 donne ritratte dal fotografo Gerald Bruneau, protagoniste della mostra Una vita per lo sport. 🔗iodonna.it

