Sporcizia ratti e rifiuti sparsi all’isola ecologica

ecologica versa da tempo in condizioni vergognose. Nonostante numerose segnalazioni inviate ad Hera da parte dei residenti, il problema continua a peggiorare: ogni giorno automobili, spesso provenienti da Santa Maria Maddalena, si fermano per scaricare abusivamente ogni tipo di rifiuto. Di notte, sfruttando la presenza di uno spiazzo adiacente, furgoni e autocarri gettano per terra ingombranti di ogni tipo, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. Questa situazione, oltre a ledere il decoro urbano e la vivibilità della zona, si aggiunge ora un rischio concreto per la salute pubblica: la presenza di topi e ratti, che si aggirano tra i rifiuti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - "Sporcizia, ratti e rifiuti sparsi all’isola ecologica" Caro Carlino,come cittadina e portavoce di alcuni residenti di Pontelagoscuro mi sento in dovere di segnalare pubblicamente una situazione non più tollerabile. In via Pentimento, angolo via Piacere, nel quartiere di Ponte Vecchio - una delle zone purtroppo più trascurate di Ferrara - l’isolaversa da tempo in condizioni vergognose. Nonostante numerose segnalazioni inviate ad Hera da parte dei residenti, il problema continua a peggiorare: ogni giorno automobili, spesso provenienti da Santa Maria Maddalena, si fermano per scaricare abusivamente ogni tipo di rifiuto. Di notte, sfruttando la presenza di uno spiazzo adiacente, furgoni e autocarri gettano per terra ingombranti di ogni tipo, trasformando l’area in una discarica a cielo aperto. Questa situazione, oltre a ledere il decoro urbano e la vivibilità della zona, si aggiunge ora un rischio concreto per la salute pubblica: la presenza di topi e, che si aggirano tra i. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su questo argomento da altre fonti

Rifiuti sparsi in strada. La denuncia sul web - Una notte di sconsiderato vandalismo ha sconvolto la quiete di Casorezzo. Sei giovanissimi, nel cuore della notte, hanno seminato disordine e degrado, spargendo rifiuti per le strade del paese. I sacchi dell’immondizia, lasciati ordinatamente in attesa della raccolta pubblica del mattino successivo, sono stati aperti e rovesciati senza alcun rispetto per la comunità. L’episodio, avvenuto intorno alle 2. 🔗ilgiorno.it

Rifiuti e sporcizia lasciati nell'area triage del pronto soccorso [FOTO] - «Questa è la situazione questa mattina (giovedì 17 aprile) nell'area triage del pronto soccorso di Pescara, uno schifo». È la segnalazione di un nostro lettore che nella mattinata odierna si è trovato a essere uno dei pazienti della struttura ospedaliera pescarese. Evidentemente altri... 🔗ilpescara.it

Sacchi pieni di rifiuti abbandonati: denunciato il titolare di bar di Monza - Aveva scelto come pattumiera del suo locale via Cesare da Sesto, nel quartiere San Donato a Monza. Ma quella modalità errata di smaltire i rifiuti è stata scoperta dagli agenti della polizia locale. Durante un controllo del territorio, i vigili hanno individuato una vera e propria discarica in... 🔗monzatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sporcizia, ratti e rifiuti sparsi all’isola ecologica; Roma Nord, ancora rifiuti in strada: a Grottarossa si rivedono i topi, vermi a Valle Muricana; Rovigo, piazza Merlin abbandonata al degrado. La denuncia: Presenza di topi e piccioni; Topi, siringhe e rifiuti: tra Nomentano e Montesacro gimkana del degrado. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Sporcizia, ratti e rifiuti sparsi all’isola ecologica" - Caro Carlino, come cittadina e portavoce di alcuni residenti di Pontelagoscuro mi sento in dovere di segnalare pubblicamente una ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Viaggio nel degrado: “Rifiuti a ogni angolo, il centro storico mai stato così sporco” - Nelle foto del Carlino la situazione dentro le mura a mezzogiorno di ieri. L’opposizione: "È questa la città dove ameremo vivere e lavorare?" ... 🔗msn.com

Sporcizia e degrado in Barriera di Milano: "Anche i bambini rovistano nei rifiuti" - Questi spazi, facilmente accessibili, attirerebbero chi rovista tra i rifiuti per recuperare oggetti da rivendere ... Sul problema dei marciapiedi invasi dalla sporcizia, "Attualmente ci sono troppe ... 🔗torinoggi.it