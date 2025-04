Spi Cgil Palermo conclusa la campagna Un vestito solidale | raccolti 3 mila euro

campagna “un vestito solidale” dello Spi Cgil Palermo si è conclusa e la somma raccolta servirà ad attivare il laboratorio d’arte creativa della Millecolori onlus, un’associazione che si prende carico delle donne vittima di violenza. Scopo del progetto era quello di finanziare, con il ricavato. 🔗 Palermotoday.it - Spi Cgil Palermo, conclusa la campagna "Un vestito solidale": raccolti 3 mila euro La“un” dello Spisi èe la somma raccolta servirà ad attivare il laboratorio d’arte creativa della Millecolori onlus, un’associazione che si prende carico delle donne vittima di violenza. Scopo del progetto era quello di finanziare, con il ricavato. 🔗 Palermotoday.it

Spi Cgil Palermo, conclusa la campagna "Un vestito solidale": raccolti 3 mila euro - Sono stati donati all’associazione Millecolori onlus, che tutela le donne vittime di violenza ... 🔗palermotoday.it

Casmpagna “Un vestito solidale”, Spi dona 3mila euro a Millecolori onlus, per la tutela delle donne vittime di violenza - Palermo 30 aprile 2025 – La campagna “un vestito solidale” dello Spi Cgil Palermo si è conclusa e la somma raccolta servirà ad attivare il laboratorio d’arte creativa della Millecolori […] ... 🔗blogsicilia.it

