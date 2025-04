Spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter si deciderà tutto a San Siro

Spettacolare che rimanda il discorso qualificazione al match di San Siro. Finisce 3-3 tra Barcellona e Inter, con tante occasioni e la doppia rimonta da parte dei padroni di casa: vanificato il doppio vantaggio Interista con Thuram e Dumfries, la sfida si deciderà martedì 6 maggio. Simone Inzaghi ritrova Marcus Thuram, in difesa spazio a Bisseck nei tre centrali. Il Barcellona ha rischiato di perdere Yamal nel riscaldamento per un problema all'inguine, il talento spagnolo ha infatti Interrotto il proprio riscaldamento salvo poi stringere i denti. L'inizio per i nerazzurri è stato da sogno, difficilmente pronosticabile. Dopo appena 30 secondi Thuram, su assist di Dumfries, ha superato Szczesny con un colpo di tacco che ha sorpreso il portiere polacco. Il Barcellona si è riorganizzato nel giro di pochi minuti, in due occasioni Ferran Torres ha sfiorato la rete del pari: pericolosa la seconda opportunità, la conclusione dello spagnolo - arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo - è uscita per questione di centimetri.

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Barcellona-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Barcellona-Inter (mercoledì 30 aprile 2025 con calcio d`inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per l`andata delle semifinali in Champions... 🔗calciomercato.com

Barcellona Inter, quanto incasseranno i nerazzurri nel caso in cui dovessero andare in Finale? - Barcellona Inter, quanto hanno incassato fino ad ora i nerazzurri (e la cifra potrebbe salire) se dovessero arrivare in finale Barcellona Inter è sempre alle porte, e dall’altra parte la domanda sorge spontanea: quanto L’ANALISI DI CALCIOEFINANZA – Per quanto riguarda l’Inter, gli incassi per il raggiungimento delle semifinali di Champions superano già i 113 milioni di […] 🔗calcionews24.com

Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; LIVE - Barcellona-Inter 2-2, 42': finisce la partita di Kounde, al suo posto dentro Eric Garcia; LIVE - Barcellona-Inter 2-2, 48': risentimento ai flessori per Lautaro, dentro Taremi. In campo anche Araujo; Champions League: spettacolo a San Siro, l’Inter è in semifinale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter, pareggio spettacolare a Barcellona: 3-3 nella semifinale di Champions League - Il Barcellona non è rimasto a guardare: al 24’, Lamine Yamal ha accorciato le distanze con un’azione personale di grande classe. Al 38’, Ferran Torres ha pareggiato i conti, sfruttando un assist di ... 🔗milanosportiva.com

Lo spettacolare 3-3 tra Barcellona e Inter - Mercoledì sera l’Inter ha pareggiato 3-3 contro il Barcellona nella partita di andata della semifinale di Champions League, la più importante competizione calcistica al mondo. È stata una partita ... 🔗ilpost.it

Champions League: Barcellona-Inter 3-3 - I gol: Thuram, doppietta di Dumfries. Per i blaugrana Yamal, Ferran Torres, Sommer (autogol). Il ritorno il 6 maggio a San Siro (ANSA) ... 🔗ansa.it