Spari sulla folla in Svezia l’attentatore ha soltanto 16 anni | ha ucciso tre persone

anni è stato arrestato in relazione a una violenta sparatoria avvenuta ieri a Uppsala, in Svezia, che ha provocato la morte di tre giovani. L’annuncio è stato dato ufficialmente dalla procura svedese, che ha confermato l’apertura di un’indagine penale a carico del minore.L’aggressione è avvenuta in pieno giorno all’interno di un salone da parrucchiere, dove le vittime sono state raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco. L’assalitore è fuggito a bordo di uno scooter elettrico prima di essere rintracciato e fermato dalla polizia nella sua abitazione.Il fatto è avvenuto in Svezia, dove il capo della polizia nazionale Erik Akerlund ha tenuto una conferenza stampa confermando che le vittime avevano tra i 15 e i 20 anni. Tuttavia, ha sottolineato che l’identificazione ufficiale dei tre ragazzi non è ancora stata completata “con certezza assoluta”. 🔗 Thesocialpost.it - Spari sulla folla in Svezia, l’attentatore ha soltanto 16 anni: ha ucciso tre persone Un ragazzo di appena 16è stato arrestato in relazione a una violenta sparatoria avvenuta ieri a Uppsala, in, che ha provocato la morte di tre giovani. L’annuncio è stato dato ufficialmente dalla procura svedese, che ha confermato l’apertura di un’indagine penale a carico del minore.L’aggressione è avvenuta in pieno giorno all’interno di un salone da parrucchiere, dove le vittime sono state raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco. L’assalitore è fuggito a bordo di uno scooter elettrico prima di essere rintracciato e fermato dalla polizia nella sua abitazione.Il fatto è avvenuto in, dove il capo della polizia nazionale Erik Akerlund ha tenuto una conferenza stampa confermando che le vittime avevano tra i 15 e i 20. Tuttavia, ha sottolineato che l’identificazione ufficiale dei tre ragazzi non è ancora stata completata “con certezza assoluta”. 🔗 Thesocialpost.it

