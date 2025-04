Spari al figlio è morto Benedetto Ceraulo Donati gli organi del killer di Gucci

Morto Benedetto Ceraulo, il killer di Gucci che ha sparato al figlio - Pisa, 29 aprile 2025 – E' morto Benedetto Ceraulo, l'uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che la scorsa settimana ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano al culmine di una lite nel giardino di casa. Ceraulo è morto a Pisa, all'ospedale di Cisanello. Da martedì della scorsa settimana era in coma, dopo essersi sparato con la stessa pistola (detenuta illegalmente) che aveva usato poco prima per sparare al figlio, che era riuscito a scappare anche se in gravi condizioni.

