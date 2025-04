Spareggio Eccellenza | Maceratese e K Sport Montecchio Gallo in attesa di una sede

Spareggio per decretare la vincente del campionato di Eccellenza tra la Maceratese e la K Sport Montecchio Gallo che si dovrà giocare domenica prossima non ha ancora una sede stabilita. Sembra infatti che sia 'saltato' il Bianchelli di Senigallia. Oggi molto probabilmente se ne saprà di più con il rientro del presidente della Figc Ivo Panichi ieri in Romagna per il torneo delle Regioni (calcio a 5).A presentarci questo big match che, e non è un eufemismo, vale una stagione, è mister Gianluca Fenucci uno dei tecnici maggiormente conosciuti nelle Marche. Allenatore professionista ha allenato molte squadre della regione, tra cui Jesina, Tolentino, Fermana, Civitanovese e Biagio Nazzaro. Ad Urbania, 6 anni fa, in Eccellenza raggiunse con il team durantino i playoff."L'epilogo del campionato è stato inaspettato ma probabilmente giusto-commenta Fenucci- Non pensavo che il Montecchio sarebbe uscito sconfitto dal Montefeltro ma l'Urbino ha fatto la sua partita e il risultato consente alla Maceratese di avere una seconda chance.

