Sparatoria Monreale gip convalida fermo del 19enne indagato Lui | Sono pentito

È convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne indagato per la strage di Monreale avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi in cui Sono morti tre ragazzi. Al gip, che ne riporta la testimonianza nella misura cautelare, Calvaruso ha dato la sua versione dei fatti, dicendosi pentito: "Mi trovavo sul posto ed è degenerata una lite. Sono stato colpito con colpi di casco stavo provando a fuggire con il mio motore ma Sono stato aggredito. Sono caduto. Ho provato a scappare di nuovo e ho preso la pistola con tanta paura, non vorrei mai capitasse una cosa del genere Sono pentito di tutto quello che è successo. Ho sparato tre colpi. In caserma ho detto di non ricordare quanti colpi avevo sparato. In questi giorni ho riflettuto ed ho ricordato che ho sparato tre colpi. Chiedo scusa a tutti i familiari per quello che è successo".

Sparatoria Monreale, 19enne indagato confessa davanti al gip - Salvatore Calvaruso ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale. Il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, che quindi non ha potuto fare domande all'indagato. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, indagato confessa davanti al gip: piange e chiede perdono per la strage - (Adnkronos) – Tra le lacrime, rendendo dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo, Salvatore Calvaruso avrebbe ammesso, come si apprende, di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale (Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Nella sparatoria sono stati uccisi […] 🔗periodicodaily.com

Sparatoria Monreale, 19enne indagato confessa, ma non risponde al gip - Salvatore Calvaruso ha reso oggi dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo: avrebbe ammesso di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di Monreale. Il 19enne accusato di aver ucciso tre ventenni, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, che quindi non ha potuto fare domande all'indagato. Il gip non ha ancora deciso sulla convalida. 🔗tg24.sky.it

Sparatoria a Monreale, il gip convalida il fermo di Calvaruso, indagini sui complici - Il gip di Palermo ha convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a Monreale, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. Il […] ... 🔗blogsicilia.it

Sparatoria a Monreale (PA), il gip convalida il fermo di Salvatore Calvaruso: il 2 maggio i funerali dei tre ragazzi - Convalidato dal gip di Palermo il fermo del 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a Monreale, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. Saranno celebrati venerdì 2 maggio nella Catte ... 🔗ilsicilia.it

La strage di Monreale, il gip convalida il fermo del 19enne accusato degli omicidi - Il gip di Palermo ha convalidato il fermo di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato di avere ucciso, sabato sera, a Monreale, durante una rissa, tre ventenni a colpi di pistola. 🔗ansa.it