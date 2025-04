Quotidiano.net - Sparatoria di Monreale. Spunta un audio su TikTok. L’indagato: mi sono difeso

(Palermo) La notte assurda di, in cui tre vite si spengono in una nube di polvere da sparo, di caschi branditi come mazze chiodate, di sangue e violenza, unvirale si fa largo in mezzo ai racconti smozzicati di decine di testimoni, mentre un diciannovenne ex pugile piange davanti al gip e mormora: "Ho distrutto quattro famiglie", quelle dei tre ragazzi morti e la sua. Qualcuno nella città normanna della Conca d’Oro lo chiama già "l’cronista". Un ragazzo, per ora senza nome e volto, che suha incollato in un vocale l’intera strage di. Voce rotta, tono da film gangsta. "Salvo Turdo, che era testa calda.". L’incipit è questo, poi il racconto si snoda come un crime maledetto: lo sgarro (uno scooter che quasi investe Turdo che si scansa e si risente: "C. 🔗 Quotidiano.net