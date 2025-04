Sparatoria a Monreale la rabbia e il fiume di luci per le tre vittime | Non ci sono parole che possano consolare

possano restituire serenità o sollievo ma esserci è comunque un punto di partenza. Dobbiamo iniziare a reagire". sono le. 🔗 Palermotoday.it - Sparatoria a Monreale, la rabbia e il fiume di luci per le tre vittime: "Non ci sono parole che possano consolare" "Attraverso questa processione silenziosa abbiamo voluto dare quel minimo di solidarietà necessaria in questi momenti. Stiamo vivendo una fase nella quale non ci son azioni cherestituire serenità o sollievo ma esserci è comunque un punto di partenza. Dobbiamo iniziare a reagire".le. 🔗 Palermotoday.it

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: “Sono stato io, sono addolorato” - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Monreale, sparatoria in piazza: tre ragazzi morti, due feriti. «Lite per futili motivi» - La sparatoria è avvenuta in una piazza dove si trovavano almeno un altro centinaio di persone. Le vittime erano Andrea Miceli, 26 anni, Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 🔗xml2.corriere.it

Sparatoria davanti a una pizzeria dopo una rissa: tre morti e due feriti gravissimi a Monreale (Palermo) - Tre morti e due feriti dopo sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). La terza vittima, che era in gravissime condizioni, non ce l’ha fatta. I giovani coinvolti hanno 25, 23 anni, 26 anni, 33 anni e 16 anni. Tutto è avvenuto in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, in seguito a una rissa per futili motivi davanti a una pizzeria. Due gruppi di giovani si sono affrontati in piazza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Monreale: la rabbia dei padri delle vittime, il film della violenza - Chiedono giustizia i genitori di Andrea e Salvo, i due cugini morti nella sparatoria, insieme a Massimo Pirozzo. In un video il caos e la rissa in strada prima della strage ... 🔗rainews.it

Sparatoria a Monreale, quella frase prima della rissa: «Come c***o guidate?», poi l'orrore. Sospetti su un 19enne - Sedie, tavolini, bottiglie di vetro lanciate da una parte all'altra della strada. Via Benedetto D'Acquisto, piena di pizzerie e pub, a pochi passi dal Duomo di Monreale, appena ... 🔗leggo.it