Spara per sedare una rissa e uccide il figlio con un colpo di pistola gip si riserva

figlio unico, Carlo, di 23 anni, ferendolo mortalmente con una pistola che l'uomo aveva impugnato per sedare una rissa. L'uomo si è avvalso della facoltà di non. 🔗 Cataniatoday.it - Spara per sedare una rissa e uccide il figlio con un colpo di pistola, gip si riserva Si è svolto l'interrogatorio di garanzia per Natale La Verde, l'imprenditore di 62 anni che, a San Gregorio di Catania, ha ucciso il suounico, Carlo, di 23 anni, ferendolo mortalmente con unache l'uomo aveva impugnato peruna. L'uomo si è avvalso della facoltà di non. 🔗 Cataniatoday.it

Catania, la festa in villa finisce in tragedia: un 62enne spara per sedare una lite ma uccide il figlio e ferisce un suo amico - Un imprenditore di 62 anni ha ucciso il figlio 23enne al culmine di una lite scoppiata durante una festa a San Gregorio di Catania, dove si stava festeggiando un compleanno. Nella sparatoria, l’uomo ha anche ferito al tallone un amico del figlio, 31 anni, che è stato medicato all’ospedale Cannizzaro di Catania e dimesso con una prognosi di quindici giorni. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Catania, che hanno arrestato il 62enne con l’accusa di omicidio volontario. 🔗open.online

Padre uccide figlio 23enne a colpi di pistola durante una festa di compleanno: «Voleva sedare una rissa e l'ha colpito per errore» - Ancora sangue in Sicilia. Ancora una vittima giovane dopo una sparatoria. Dopo la strage di Monreale, stavolta il dramma si consuma a San Gregorio di Catania. Un imprenditore sessantenne ha... 🔗leggo.it

Catania, spara per fermare una rissa e uccide il figlio: arrestato - È rimasto ferito anche un amico della vittima. La pistola era legalmente detenuta, ma l'uomo non era autorizzato a portarla con sé 🔗tgcom24.mediaset.it

Spara per sedare una rissa, ma uccide il figlio - Sarebbe intervenuto per sedare ieri, prima della mezzanotte, una rissa in una villa di San Gregorio di Catania, saltuariamente adibita a eventi privati, in cui si stava festeggiando un compleanno, ... 🔗ansa.it

Spara per fermare una rissa e ammazza per errore suo figlio - Ascolta ora Spara per sedare una rissa e per sbaglio uccide il figlio. Ha perso la vita così a soli 23 anni Carlo La Verde, colpito all'addome dal padre Natale, 62 anni, imprenditore edile che ha spar ... 🔗msn.com

Tragedia a Catania, padre spara per errore al figlio e lo uccide mentre cerca di sedare una rissa - Una festa di compleanno finita a colpi di pistola. Un padre che spara al figlio in mezzo a un parapiglia generale. Colpi probabilmente non mirati ma che tuttavia non sarebbero partiti accidentalmente. 🔗tg.la7.it