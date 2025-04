Spara per gioco con la pistola del padre | 14enne ferito a L’Aquila

padre a Cese di Preturo; inizialmente racconta un'aggressione, ma la verità emerge successivamente. Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola nel garage di casa a Cese di Preturo, frazione delL’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava maneggiando l’arma da fuoco del padre, regolarmente detenuta per uso sportivo, insieme a un amico coetaneo. Durante il gioco, è partito accidentalmente un colpo che ha colpito il ragazzo al polpaccio.? Inizialmente, il 14enne e la madre hanno raccontato alle autorità che il colpo era stato Sparato da un'auto in corsa, una versione che ha subito sollevato dubbi tra gli investigatori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni, hanno portato alla luce la verità: l'esame dello Stub, effettuato dalla Polizia Scientifica, ha rilevato residui di polvere da sparo sull'amico del ragazzo, indicando che è stato lui a premere il. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Spara per gioco con la pistola del padre: 14enne ferito a L’Aquila L'Aquila - Un adolescente si ferisce accidentalmente con l'arma dela Cese di Preturo; inizialmente racconta un'aggressione, ma la verità emerge successivamente. Un ragazzo di 14 anni è rimastoda un colpo dinel garage di casa a Cese di Preturo, frazione del. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava maneggiando l’arma da fuoco del, regolarmente detenuta per uso sportivo, insieme a un amico coetaneo. Durante il, è partito accidentalmente un colpo che ha colpito il ragazzo al polpaccio.? Inizialmente, ile la madre hanno raccontato alle autorità che il colpo era statoto da un'auto in corsa, una versione che ha subito sollevato dubbi tra gli investigatori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni, hanno portato alla luce la verità: l'esame dello Stub, effettuato dalla Polizia Scientifica, ha rilevato residui di polvere da sparo sull'amico del ragazzo, indicando che è stato lui a premere il. 🔗 Abruzzo24ore.tv

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Roma, 13enne ferito da colpo di pistola alla testa in casa: è gravissimo. Il padre era nell'abitazione al momento dello sparo - Un ragazzo di 13 anni è stato trasportato nella tarda serata di ieri in condizioni critiche all?ospedale San Camillo di Roma, dopo essere stato ferito da un colpo d?arma da fuoco... 🔗ilmattino.it

Chi è Rosa Capuano, arrestata per l’omicidio del padre a Suzzara e trovata con una pistola nel beauty case - Chi è Rosa Capuano, la 46enne che è stata arrestata per l'omicidio del padre, Francesco Capuano, freddato con tre colpi di pistola nel suo garage di Suzzara (Mantova). I carabinieri hanno trovato una revolver calibro 22 e tre bossoli nel beauty case della donna.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spara al rivale e nasconde la pistola nel giardino della mamma: trovato un arsenale da guerra - Per risolvere un vecchio debito, per ragioni di droga, spara al rivale e lo centra al collo poi fugge e nasconde l'arma usata nel giardino della mamma. I carabinieri hanno fatto luce su un tentato omicidio avvenuto a Melito Porto Salvo nell'ottobre del 2024. Cinque persone sono state arrestate... 🔗europa.today.it

Su questo argomento da altre fonti

Bimba di 3 anni gravissima per lo sparo dalla pistola del padre: il giallo dell’arma nel giardino; Diciassettenne spara alla finestra di fronte con la carabina del padre; Bambina di 3 anni trova una pistola e spara per errore in casa a Gardone Val Trompia, vicino Brescia: è grave; Bimba di 3 anni trova pistola in casa, poi parte un colpo: ferita gravemente. «È in fin di vita». Con lei c'er. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ragazzino ferito da pistola del padre: la verità sconvolge L'Aquila - Cronaca L'Aquila - 29/04/2025 16:17 - Un quattordicenne di Cese di Preturo si ferisce accidentalmente con l'arma del padre; inizialmente racconta un'aggressione, ma la verità ... 🔗abruzzo24ore.tv

Gioca con la pistola del padre e parte un colpo, ferito 14enne - IL CASO Caccia all’uomo all’Aquila da parte delle forze dell’ordine alla ricerca di un’Audi scura dalla quale un uomo avrebbe esploso un colpo di pistola che ha ferito ... 🔗ilmessaggero.it

Catania, padre spara e uccide figlio 23enne - È stato arrestato per omicidio volontario l’imprenditore sessantenne che al culmine di una lite durante una festa ha sparato due colpi di pistola uccidendo il figlio di 23 anni. Il fatto è avvenuto ne ... 🔗ilfattoquotidiano.it