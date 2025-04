Spal punta sul tridente Spini-Molina-Parigini per la salvezza

tridente da 7 in pagella. È accaduto nell’ultima giornata contro il Gubbio, dopo un campionato intero nel quale la formula con le tre punte raramente aveva convinto. Domenica scorsa invece Cristian Spini, Juan Ignacio Molina e Vittorio Parigini sono stati i migliori in campo, togliendo ogni dubbio a mister Baldini, che ormai ha preso la propria decisione definitiva. La Spal si giocherà la salvezza col 3-4-3, e il tridente sarà composto da Spini, Molina e Parigini, non a caso titolarissimi nelle ultime quattro gare di regular season. Curiosamente, nessuno dei tre faceva parte della rosa allestita a inizio stagione. Spini aveva cominciato il torneo con la maglia del Trapani, Molina con quella della Vis Pesaro e Parigini nel Cerignola, e nessuno dei tre era riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo. 🔗 Sport.quotidiano.net - Spal punta sul tridente Spini-Molina-Parigini per la salvezza Unda 7 in pagella. È accaduto nell’ultima giornata contro il Gubbio, dopo un campionato intero nel quale la formula con le tre punte raramente aveva convinto. Domenica scorsa invece Cristian, Juan Ignacioe Vittoriosono stati i migliori in campo, togliendo ogni dubbio a mister Baldini, che ormai ha preso la propria decisione definitiva. Lasi giocherà lacol 3-4-3, e ilsarà composto da, non a caso titolarissimi nelle ultime quattro gare di regular season. Curiosamente, nessuno dei tre faceva parte della rosa allestita a inizio stagione.aveva cominciato il torneo con la maglia del Trapani,con quella della Vis Pesaro enel Cerignola, e nessuno dei tre era riuscito a ritagliarsi uno spazio significativo. 🔗 Sport.quotidiano.net

