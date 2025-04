Spagna maxi blackout provoca 5 morti La causa potrebbero essere due guasti ravvicinati del fotovoltaico

Spagna, maxi blackout provoca 5 morti. La causa potrebbero essere due guasti ravvicinati del fotovoltaico proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it - Spagna, maxi blackout provoca 5 morti. La causa potrebbero essere due guasti ravvicinati del fotovoltaico A perdere la vita sono stati una coppia di 81 e 77 anni e il figlio di 56 anni a Taboadela per intossicazione da monossido di carbonio. Morte altre due donne, una di 46 anni ad Alzira e l'altra a MadridL'articolo. Laduedelproviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Maxi blackout e interruzione internet in Spagna e Portogallo: metro e aeroporti senza corrente - Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. 🔗lapresse.it

Maxi blackout lascia al buio la Spagna, Sanchez: “Evitiamo speculazioni, ore critiche” - Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il Paese L'articolo Maxi blackout lascia al buio la Spagna, Sanchez: “Evitiamo speculazioni, ore critiche” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Maxi blackout Spagna e Portogallo: Sanchez: il 99,95% dell’elettricità è tornata. Escluso cyberattacco - Il primo ministro ha poi proceduto a rassicurare la popolazione sulla sicurezza del Paese, invitando ogni spagnolo a fare la sua parte evitando di mettere in rete speculazioni che non farebbero altro che aumentare la confusione. I tecnici intanto proseguono con le operazioni di ripristino in tutto il Paese L'articolo Maxi blackout Spagna e Portogallo: Sanchez: il 99,95% dell’elettricità è tornata. 🔗ildifforme.it

Ne parlano su altre fonti

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa'; Maxi blackout, in Spagna è emergenza nazionale: «Cause sconosciute». Caos anche in Portogallo e nel sud della Francia; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Sanchez: Ripristinato oltre 50% forniture; Blackout in Spagna e Portogallo, Sanchez: “Nessuna ipotesi esclusa”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Spagna paralizzata da un grande blackout, cinque morti e caos: cosa è successo? - Il massiccio blackout che ieri ha messo in crisi la Spagna avrebbe causato cinque vittime. Cosa è successo esattamente? Indagini in corso. 🔗notizie.it

Maxi blackout in Spagna, il giallo degli impianti solari fantasma: "C'è un grosso problema sulle rinnovabili" - Il maxi blackout in Spagna ha provocato il caos generale ma anche vittime, cinque persone hanno perso la vita a causa dell'improvviso stop di tutte le tecnologie che ha paralizzato l'intera penisola i ... 🔗affaritaliani.it

Blackout in Spagna: è stato un attacco? Le rivendicazioni - I gruppi NoName057(16) e Dark Storm Team rivendicano l'attacco informatico che avrebbe provocato il maxi blackout elettrico in Spagna. 🔗msn.com