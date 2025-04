Spagna 3 bambini segregati in casa da oltre 3 anni | arrestati i genitori

anni e il loro fratello di 10 sono stati tenuti segregati in casa per oltre tre anni, a Oviedo, in Spagna, dai genitori che vivevano tagliati fuori dal mondo. La coppia di cittadini – lui tedesco, lei tedesco-americana – è stata arrestata dalla polizia, allertata da un vicino. I . 🔗 (Adnkronos) – Due gemellini di ottoe il loro fratello di 10 sono stati tenutiinpertre, a Oviedo, in, daiche vivevano tagliati fuori dal mondo. La coppia di cittadini – lui tedesco, lei tedesco-americana – è stata arrestata dalla polizia, allertata da un vicino. I . 🔗 Periodicodaily.com

I bambini indossavano tre mascherine chirurgiche ciascuno sul viso. Il padre ha chiesto alla polizia di indossarne una prima di entrare in casa

La famiglia viveva reclusa tra i rifiuti: due gemelli di 8 anni e il fratello di 10 indossavano pannolini, mascherine e non andavano a scuola. Quando sono usciti, i bimbi hanno contemplato l'erba come

