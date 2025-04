Spagna 3 bambini segregati in casa da oltre 3 anni | arrestati i genitori

bambini indossavano tre mascherine chirurgiche ciascuno sul viso. Il padre ha chiesto alla polizia di indossarne una prima di entrare in casa

Bambini segregati in casa per tre anni: scoperta shock in Spagna, genitori arrestati. I minori non hanno mai frequentato la scuola - Una drammatica vicenda di isolamento familiare è emersa a Oviedo, in Spagna, dove tre bambini - due gemelli di otto anni e il loro fratello di dieci - sono stati tenuti segregati in casa per oltre tre anni. L'articolo Bambini segregati in casa per tre anni: scoperta shock in Spagna, genitori arrestati. I minori non hanno mai frequentato la scuola sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Trovati 31 bambini segregati in casa in Bosnia: arrestate 8 persone per traffico di minori - La polizia bosniaca ha scoperto 31 bambini, di età compresa tra pochi mesi e 12 anni, in una casa situata nel distretto autonomo di Br?ko, nel nord-est del Paese. Otto persone sono state arrestate con accuse che vanno dalla tratta di esseri umani al traffico di minori e abuso su minori. Secondo i media locali, tra gli arrestati figurano Zahida Djogo, proprietaria dell’abitazione, e Viktorija Viki Popovic, una donna che sembrava occuparsi dei bambini. 🔗ilfattoquotidiano.it

La casa degli orrori e l’ossessione del Covid, bambini segregati da 3 anni a Oviedo: arrestati i genitori - Roma, 30 aprile 2025 – Vivevano tra i rifiuti, senza poter andare a scuola né uscire di casa. Due gemelli di otto anni e il fratello di 10 sono stati tenuti segregati per oltre tre anni dai genitori in una villetta di Oviedo, in Spagna. I tre bambini non erano scolarizzati, indossavano pannolini da neonato e mascherine chirurgiche sul viso. La famiglia viveva isolata dal mondo, sigillata in casa, in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie. 🔗quotidiano.net

