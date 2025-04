Spaccio di droga via Telegram 15 giovani indagati a Monza

Monza e della Procura dei Minori di Milano che ipotizza un traffico di droga sulla piazza virtuale di Telegram. L'inchiesta nasce dopo il ricovero di una ragazza di 17 anni al San Gerardo di Monza risultata positiva ai cannabinoidi e alla cocaina. In una prima fase delle indagini, viene spiegato in una nota della Questura di Monza e Brianza, è stato identificato il suo fornitore, un 24enne incensurato residente a Monza, e poi sarebbe emersa una fitta rete di spacciatori composta da 17 spacciatori italiani, tra cui 9 maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 37 anni, e 8 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tutti attivi in Brianza. Secondo le indagini, attraverso i social network, in particolare Telegram, smerciavano quotidianamente cocaina, hashish e droghe sintetiche tra le quali anfetamine, ecstasy e ketamina.

