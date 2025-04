Spacciava tra Fermo e Macerata condannato il boss dell’eroina

Fermo, 30 aprile 2025 – Era sospettato di controllare parte dello spaccio di eroina tra il Fermano e la costa maceratese. Un sospetto che era diventato reale quando, dopo controlli e pedinamenti, la polizia lo aveva sorpreso con oltre due etti e mezzi di droga. Per questo motivo un pakistano di 37 anni, domiciliato a Fermo, è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’operazione era stata messa a segno dagli uomini della sezione anticrimine della questura di Fermo, in collaborazione con la squadra mobile di Macerata, al termine di una breve ma intensa attività di indagine. Il pusher era finito da tempo nel mirino della polizia in quanto indiziato di essere uno spacciatore di ingenti quantitativi di eroina. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Spacciava tra Fermo e Macerata, condannato il boss dell’eroina , 30 aprile 2025 – Era sospettato di controllare parte dello spaccio di eroina tra il Fermano e la costa maceratese. Un sospetto che era diventato reale quando, dopo controlli e pedinamenti, la polizia lo aveva sorpreso con oltre due etti e mezzi di droga. Per questo motivo un pakistano di 37 anni, domiciliato a, è finito alla sbarra e, a conclusione del processo, è statoa tre anni e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.L’operazione era stata messa a segno dagli uomini della sezione anticrimine della questura di, in collaborazione con la squadra mobile di, al termine di una breve ma intensa attività di indagine. Il pusher era finito da tempo nel mirino della polizia in quanto indiziato di essere uno spacciatore di ingenti quantitativi di eroina. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Macerata, condannato per reati sessuali e altri crimini: espulso dall'Italia e rimpatriato via mare - Un cittadino albanese è stato espulso da Macerata per reati, incluso uno di natura sessuale. Revocato il permesso di soggiorno. 🔗notizie.virgilio.it

Spacciatori condannati: si muovevano in bus e vendevano eroina da Fermo a Macerata - Fermo, 24 febbraio 2025 – Erano gli artefici di un asse della droga tra il Fermano e il Maceratese ma, alla fine, i loro affari illeciti erano stati scoperti dai carabinieri. Per questo motivo i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata avevano tratto in arresto due 30enni di nazionalità nigeriana, entrambi residenti a Montegranaro. I due sono finiti alla sbarra e al termine del processo sono stati condannati entrambi ad una pena di tre anni e otto mesi di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. 🔗ilrestodelcarlino.it

Macerata, soldi per togliere foto hard dal dark web. Condannato a 5 anni carabiniere accusato di estorsione. Vittime tre donne: due sono sue parenti - MACERATA Soldi per evitare che foto dal contenuto sessualmente esplicito finissero nel dark web, carabiniere condannato a cinque anni di reclusione e 6mila euro di multa. Lo ha stabilito ieri il... 🔗corriereadriatico.it

Approfondimenti da altre fonti

Spacciava tra Fermo e Macerata, condannato il boss dell’eroina; Spacciatori condannati: si muovevano in bus e vendevano eroina da Fermo a Macerata; Civitanova, spaccio di droga e minacce ai clienti: in arresto 34enne - Macerata; Condannato, pusher si presenta al carcere di Barcaglione: «Sono qui per scontare otto anni». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vende cocaina nel casolare: spacciatore condannato - Utilizzava il suo casolare di campagna come base operativa e per spacciare cocaina, ma dopo una complessa indagine era stato smascherato dalla polizia. Per questo motivo un 45enne di Fermo è comparso ... 🔗msn.com

Un etto di droga in macchina: condannato - Viaggiava in macchina con un amico e trasportava un etto di droga. La cosa non era sfuggita, però ai poliziotti ... 🔗msn.com

Denunce per spaccio, una ragazza trovata a drogarsi nel bagno di un locale: i controlli pasquali dei Carabinieri di Fermo - FERMO - Controlli anti droga nel Fermano. Nel corso di un'operazione a Monte Vidon Corrado, i militari della stazione di Falerone hanno arrestato un cittadino albanese di 44 anni, residente a ... 🔗msn.com