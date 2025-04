Spacciatori tecnologici molti giovanissimi sulla piazza virtuale di Telegram | denunciati 17 incensurati

Monza, 30 Aprile 2025 - Operazione "Easy", la Questura di Monza e Brianza individua una rete di spacciatori, anche minorenni, attivi nella piazza virtuale di Telegram. La Polizia di Stato individua una rete di spacciatori di sostanze stupefacenti nella piazza virtuale di Telegram, coinvolti anche 8 minorenni. L'attività investigativa, condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza e della Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, era stata avviata nel mese di aprile 2024 a seguito del ricovero per sospetto abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti all'ospedale San Gerardo di Monza di una diciassettenne, la quale, all'esito dei successivi accertamenti sanitari, era poi risultata positiva ai cannabinoidi e alla cocaina. Gli immediati sviluppi investigativi hanno consentito in una prima fase delle indagini di identificare il suo fornitore, un 24enne incensurato residente a Monza, e, nel prosieguo, di svelare l'esistenza di una fitta rete composta da 17 spacciatori italiani, tra cui 9 maggiorenni di età compresa tra i 18 ed i 37 anni, e 8 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tutti attivi in Brianza.

