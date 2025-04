Spacciano davanti al poliziotto fuori servizio E il sequestro è ricco

fuori dal servizio, un poliziotto resta sempre un poliziotto. Ed è proprio quello che si può dire dell'agente che, libero dal servizio, nel pomeriggio di lunedì 28 aprile ha permesso l'arresto di un pusher tunisino di 25 anni per spaccio ed il sequestro di oltre 3 etti di hashish e di 4.550.

