Spacciano cocaina e ketamina su Telegram a Monza 17 giovani denunciati | sono tutti incensurati

Telegram, utilizzata per le consegne di droghe sintetiche nei rave party tra Italia e Svizzera. L'indagine partita dopo il ricovero di una 17enne per abuso di alcol e droghe all'ospedale San Gerardo di Monza. 🔗 L'attività sarebbe avvenuta principalmente sui social e in particolare sulla piattaforma, utilizzata per le consegne di droghe sintetiche nei rave party tra Italia e Svizzera. L'indagine partita dopo il ricovero di una 17enne per abuso di alcol e droghe all'ospedale San Gerardo di. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Droga party a base di cocaina e ketamina: un arresto - Droga party in un appartamento di Mortise: il bilancio è di un arresto è tre persone segnalate al prefetto in qualità di assuntori. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Padova hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne di Pordenone, già noto alle forze dell'ordine... 🔗padovaoggi.it

Terni, spacciano cocaina vicino all’acciaieria: arrestati due 30enni incensurati - Spacciano cocaina vicino all’acciaieria, arrestati a Terni due 30enni incensurati per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. All’Arma erano giunte diverse segnalazioni sulla frequente presenza sospetta di un’autovettura cabrio, con a bordo una coppia, in un’area di parcheggio adiacente... 🔗ternitoday.it

Rave party abusivo a Palazzuolo sul Senio: sequestrati cocaina, ketamina e pasticche - Emerge il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri durante il tentativo di svolgere nel weekend un rave party in un cava dismessa di Badia di Susinana di Palazzuolo sul Senio. Sul posto, il versante romagnolo dell'Appennino Tosco Emiliano, i carabinieri di Borgo San Lorenzo hanno... 🔗firenzetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spacciano cocaina e ketamina su Telegram a Monza, 17 giovani denunciati: sono tutti incensurati; Spaccio di droga via Telegram, 15 giovani indagati a Monza; Spacciatori tecnologici, molti giovanissimi, sulla piazza virtuale di Telegram: denunciati 17 incensurati; Droga su Telegram in Brianza, smantellata rete di pusher. Anche minorenni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Spacciano cocaina e ketamina su Telegram a Monza, 17 giovani denunciati: sono tutti incensurati - L'attività sarebbe avvenuta principalmente sui social e in particolare sulla piattaforma Telegram, utilizzata per le consegne di droghe sintetiche nei ... 🔗fanpage.it

Monza, sgominata rete di spaccio su Telegram: 15 giovani indagati, ci sono anche minorenni - Maxi blitz antidroga della Polizia. Sequestrati cocaina, hashish, ketamina e oltre 3.000 pasticche di ecstasy. Tutti gli indagati erano incensurati ... 🔗milano.repubblica.it

Spacciavano offrendo la droga su Telegram: smantellata banda di giovanissimi della Brianza - Cinque persone arrestate, di cui 3 ai domiciliari, e altre 10 misure cautelari nei confronti di una rete di spacciatori, anche minorenni, che vendeva droga attraverso l'app di messaggistica Telegram. 🔗rainews.it