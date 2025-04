Soulé ricorda con grande orgoglio il suo passato alla Juve | Ho debuttato in Prima Squadra nel 2021 Era una squadra di fuoriclasse! Poi rivela quel retroscena con CR7

Soulé, adesso alla Roma, ricorda con un po' di nostalgia la Juve: l'argentino rievoca quel retroscena con CR7Ora è alla Roma, ma il suo passato alla Juve non può essere cancellato. Matias Soulé rievoca il suo trascorso in bianconero ai microfoni di DSports. Durante l'intervista l'ex Juventino ha ricordato i suoi esordi nel 2021, che sono coincisi con un retroscena con Cristiano Ronaldo.PAROLE – «Sono stato un mese con lui, nel periodo in cui la Juventus vinceva ogni anno la Serie A. Parla spagnolo, ed è davvero un genio. C'era anche Paulo Dybala, è stato un momento in cui ho debuttato in Prima squadra e quella squadra era piena di fuoriclasse: essere così giovane e stare insieme a certe bestie era incredibile per me».

